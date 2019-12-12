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В Казахстане начались аресты оппозиционных активистов. ЕлбаПрезы опасаются беспорядков в День независимости
22:16 13.12.2019

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.12.19

Казахстан 16 декабря отметит День независимости. К 28-й годовщине суверенитета намечены традиционные торжественные мероприятия. Оппозиция, в свою очередь, призывает граждан выйти на акции против политических репрессий. Правоохранительные органы, опасаясь беспорядков, начали превентивные задержания активистов, а суды назначают им штрафы или аресты. Касым-Жомарт Токаев, вступив в должность президента, обещал разрешить проведение мирных митингов. Однако слова пока расходятся с делом.
В преддверии возможных митингов в Алма-Аты и Нур-Султане по меньшей мере 12 активистов отправлены под стражу. По сообщению радио "Азаттык" (казахская служба Радио "Свободы"), их обвинили "в нарушении законодательства о проведении мирных собраний". Эксперты считают, что власти пытаются не допустить проведения протестных митингов в День независимости.
Выйти на акции протеста 16 декабря призвал опальный экс-банкир Мухтар Аблязов – критик казахстанских властей, который более 10 лет живет за границей и возглавляет запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Активисты утверждают, что не собираются нарушать законы страны и призывать людей к неповиновению и их цель – помянуть жертв декабрьских событий 1986 года и погибших во время событий в Жанаозене 16 декабря 2011 года.
Напомним, что в декабре 1986 года волнения начались после назначения первым секретарем ЦК КПК Геннадия Колбина, человека, никогда не жившего и не работавшего в Казахской ССР. Митингующие, в основном молодежь, требовали назначить руководителя из представителей коренного населения. Возглавлял шествие Нурсултан Назарбаев, который впоследствии и занял кресло первого секретаря ЦК КПК. Тогда погиб один из активистов движения "Желтоксан" Кайрат Рыскулбеков, более 1700 человек получили травмы в столкновениях с милицией и отряженными ей в помощь военнослужащими. Сотни человек тогда лишились работы, были отчислены из вузов. Почти полторы тысячи казахстанцев понесли наказания в виде штрафов и арестов. Трагичнее обернулись события 2011 года, произошедшие в этот же день в Жанаозене. Акция протеста нефтяников закончилась расстрелом. По официальным данным погибло 14 рабочих, десятки получили ранения.
Власти опасаются очередного печального дежавю и решились на превентивные действия. Так, в Алма-Ате "за нарушение порядка проведения мирных митингов (статья 488 об административных правонарушениях) были задержаны активисты Асхат Жексебаев, Нояна Рахимжанова и Бакдаулет Алибеков. Их приговорили к аресту на 13 и 15 суток, а Алибекова оштрафовали на 20 месячных расчетных показателей (около 130 долл.) Никто из них не признал себя виновным в призывах к незаконным митингам, и считают, что их арестом власти пытаются предотвратить акции протеста 16 декабря.
Касым-Жомарт Токаев, став президентом, обещал до конца года пересмотреть ограничительный закон о митингах и демонстрациях, а до того времени призвал местные власти не запрещать протесты. В сентябрьском послании к народу Казахстана он говорил о необходимости усиления защиты прав человека и проведения "глубоких реформ правоохранительной и судейской систем". Но изменений пока не видно.
"Такая тактика до боли напоминает российские реалии, когда правоохранители задерживают политиков из ближайшего окружения Алексея Навального либо его самого, что было особенно наглядно продемонстрировано минувшим летом, в рамках "московского дела" – сказал "НГ" политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его мнению, происходящее в Казахстане означает, что, несмотря на обещания Токаева о том, что будут разрешены митинги, власти опасаются раскрутки неконтролируемых акций со стороны протестно настроенной молодежи. Именно она представляет сегодня опасность для безоблачного существования власти в Казахстане.
"Во-первых, это подтверждает, что власти так или иначе способствуют росту влияния опального Мухтара Аблязова, который призывает людей на акции протеста. Это вместо того, чтобы показать, что если и есть проявления экстремистского характера, то они исходят от людей, которые по призыву Аблязова действительно настроены на деструктивные действия. Следовало бы ожидать более избирательного действия казахстанских властей по отношению к митингующим и к самим разрешенным Конституцией акциям свободного волеизъявления. И второе, что делает ситуацию в Казахстане калькой с российских реалий, – это то, что реальное доминирование в принятии решений принадлежит силовым структурам в Казахстане, которыми либеральные установки второго президента либо игнорируются, либо не считаются сегодня действенными в нынешней политической ситуации", – отметил Дубнов.
Совет ООН по правам человека неоднократно критиковал Казахстан за подавление свободы слова и прав человека и даже потребовал от Токаева проведения в стране реальных реформ. Но, как считает Аркадий Дубнов, критика в Нур-Султане воспринимается не более чем как дежурное предупреждение, которое серьезного воздействия на мировой престиж Казахстана не имеет. В этом уверены казахстанские власти, и наверное, такое восприятие не лишено оснований. Правозащитные структуры ООН давно не пользуются высоким авторитетом в мире.
Казахстанский политолог Марат Шибутов, напротив, считает, что власть реагирует на критику Совета ООН по правам человека. "20 декабря состоится второе заседание Национального совета общественного доверия, на котором президент Токаев объявит об основных политических инициативах, которые будут приняты в ближайшее время", – сказал "НГ" Шибутов. Эксперт не исключает, что на заседании будет рассмотрен разработанный и представленный Общественным советом Алма-Аты совместно с главой Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгением Жовтисовым проект о проведении мирных митингов и собраний. "Этот документ уже прошел обсуждения в Министерстве информации и коммуникаций и передан в администрацию президента. Основной принцип – митинговать можно везде, но не вблизи от особо охраняемых объектов: правительственных зданий, военных учреждений и т.д. Во всех других случаях граждане самостоятельно выбирают время и место", – подчеркнул Шибутов. По его словам, для проведения акции будет достаточно отправить уведомление.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576264560
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