Президенту Чили объявляют импичмент. Себастьяну Пиньере ставят в вину жестокое подавление протестов

08:04 14.12.2019

Данила Моисеев

13.12.19



Комиссия Палаты депутатов (нижняя палата парламента) согласилась с обвинением в чрезмерном применении силы к протестующим, выдвинутым президенту Чили Себастьяну Пиньере 11 оппозиционными депутатами. Палата скорее всего передаст процедуру импичмента в Сенат, однако там необходимого для отставки президента квалифицированного большинства может не набраться.



Сместить с поста Пиньеру оппозиция попытается, прибегнув к "конституционному обвинению", возможность выдвижения которого сохранилась со времен Конституции 1828 года. Процедура заключается в том, что пять представителей Палаты депутатов, выбранных жребием, голосуют за или против обвинения президенту либо другому крупному политику.



Под обвинительным заключением, в котором утверждается, что Пиньера чересчур активно использовал правоохранительные органы в подавлении уличных протестов и нарушал права человека, депутаты подписались еще 20 ноября. Из-за применения силы свой пост уже потерял глава МВД Андрес Чадвик, обвинения против которого также были признаны правомерными в эту среду.

Нижняя палата должна подтвердить обвинения в адрес президента голосованием. Палата депутатов скорее всего поддержит инициативу, поскольку оппозиции принадлежат 85 из 155 мест. Однако главная проблема заключается в том, что Сенат после потенциального согласия Палаты депутатов решает вопрос о виновности лидера государства, причем для осуществления импичмента должно быть набрано две трети голосов. А в Сенате сторонникам президента принадлежат 18 мест из 43. Таким образом, математические шансы успеха противников Пиньеры близки к нулю.



Пока же латиноамериканскую страну продолжают сотрясать столкновения протестующих с полицией, хотя власти и отменили режим чрезвычайного положения 8 декабря.

"Есть свидетельства того, что правительство полностью утратило контроль над ситуацией в сфере общественного порядка в стране", – сказал экс-генсек Организации американских государств, депутат-социалист Хосе Мигель Инсульса.



Поводом для масштабных демонстраций, начавшихся в Сантьяго 14 октября, стало повышение цен на проезд в метро, затем социальное недовольство разрослось по всей стране. Население недовольно социальным неравенством, пенсионным обеспечением, а также дорогостоящим медицинским обслуживанием и образованием.

Чили имеет давнюю историю протестов, в которых участвуют студенты и даже школьники. В 2006. 2011. 2012 и 2013 годах уже проходили многочисленные митинги, главной целью которых было добиться реформы системы образования.



Однако эти выступления несопоставимы по масштабам и последствиям с протестами последних двух месяцев. Так, 25 октября в Сантьяго на улицы вышло более 1 млн человек. По состоянию на 15 ноября в ходе протестов, по данным телеканала TeleSur, было задержано 26,1 тыс. человек, 1,4 тыс. были арестованы. В отношении 1,1 тыс. манифестантов действия были признаны незаконными. За время беспорядков погибло не менее 20 человек, уже к концу октября бизнесу был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд долл.



Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян считает, что лидер страны уже пошел на значительные уступки. "Чилийцы продолжают протестовать, но они немного заигрались, потому что Пиньера предложил неплохой план, удовлетворяющий в общих чертах требования демонстрантов. Он внес в парламент законопроект о сокращении рабочей недели с 45 до 40 часов, который уже одобрен, увеличил финансирование здравоохранения и снизил цены на лекарства. Кроме того, была повышена минимальная заработная плата и увеличены налоги для крупного бизнеса и богатых граждан. Поэтому больших перспектив у импичмента я не вижу, и вряд ли кто-то из сторонников президента переметнется в другой лагерь", – сказал он.



Вместе с тем в разговоре с "НГ" эксперт согласился с конкретными обвинениями депутатов. Он подчеркнул, что в неправительственной организации "Международная амнистия" констатировали факты грубых нарушений прав человека в Чили и что применение силы к протестующим было признано избыточным.