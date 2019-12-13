 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В бывшем президенте Киргизии признали снайпера, - "Къ"
10:08 14.12.2019

Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения

Политический конфликт в Киргизии, обострившийся в августе в связи с силовым задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева, получил развитие. Соратники бывшего главы государства назвали фикцией заключение госкомиссии, обвинившей господина Атамбаева в подготовке к захвату власти. Помимо этого экс-президента подозревают в убийстве одного из участников штурма его резиденции.
"Вся работа госкомиссии (по расследованию событий в селе Кой-Таш 7–8 августа, когда спецназ пытался арестовать экс-президента в его резиденции.- "Ъ") сводилась к тому, чтобы получить нужное для властей заключение,- говорится в пятничном заявлении Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которое цитирует агентство ""Интерфакс"".- Перед тем как официально предъявить Атамбаеву и его сторонникам обвинение по тяжелой статье ""подготовка к насильственному захвату власти"", готовят почву и создают общественное мнение. Все это фикция. Никакого насильственного захвата власти экс-президент не готовил". Соратники экс-президента заверили, что госкомиссия "выступила в роли правоохранительного органа" и "открыла дорогу для следующего этапа репрессий".
Впрочем, единой позиции по отношению к экс-президенту в СДПК, которую в свое время возглавлял Алмазбек Атамбаев, нет.

Большинство членов партии своего бывшего лидера не поддерживают. Так, экс-спикер парламента, депутат от СДПК Чыныбай Турсунбеков заявил "Ъ": главным итогом работы госкомиссии стало признание действий Алмазбека Атамбаева и его сторонников попыткой государственного переворота. "Была предотвращена третья революция в Киргизии",- заверил он. По мнению депутата, в августе страна стояла на грани раскола - на сторонников действующей власти и сторонников экс-президента, "ставшего главным оппозиционером".

В государственную комиссию входили 20 представителей парламента и правительства, а также известные общественные деятели Киргизии. Их целью было разобраться в событиях 7 и 8 августа, когда силовики пытались задержать Алмазбека Атамбаева. Он находился в своей резиденции в селе Кой-Таш. В ходе операции по захвату политика, продолжавшейся два дня, погиб один человек и были ранены 85.

Сторонники Алзамбека Атамбаева пытаются прорвать милицейский кордон на выезде из Бишкека

Госкомиссия отметила несогласованные действия силовиков, 7 августа проваливших первый штурм резиденции. Члены комиссии поручили Генпрокуратуре рассмотреть вопрос о том, понесут ли руководители силового блока персональную ответственность за ошибки, допущенные во время спецоперации.
Что касается самого Алмазбека Атамбаева, ему предъявили максимально серьезные обвинения.
Причинами событий в селе Кой-Таш 7–8 августа стали противоправные действия экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, намеренное введение в заблуждение общества Атамбаевым и его сторонниками о незаконном лишении его статуса экс-президента, создание негативного общественного мнения об органах государственной власти",- отмечается в заключении госкомиссии.

Из него следует, что вина "целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов".

Кроме того, экс-президента Киргизии обвинили в убийстве заместителя командира спецподразделения "Альфа" Усенбека Ниязбекова. Глава МВД Кашкар Джунушалиев сообщил, что была проведена баллистическая экспертиза изъятого у защитников экс-президента оружия. Выяснилось, что смертельное ранение спецназовец получил из снайперской винтовки Драгунова - наградного оружия, полученного Алмазбеком Атамбаевым. Информацию о том, кто из нее стрелял в тот день, министр не раскрыл, сославшись на секретность данных.

Но Генпрокуратура, как заявил "Интерфаксу" адвокат экс-президента Замир Жоошев, уже вручила господину Атамбаеву уведомление об обвинении в убийстве спецназовца. К тому же на руках у следственной группы находится видеозапись, сделанная сразу после штурма и ареста экс-президента. На ней Алмазбек Атамбаев признается, что лично стрелял по нападавшим. В разгар августовского противостояния он говорил: "Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял пять-шесть раз. Рикошет был, я не знаю… Но я старался ни в кого из ребят не попадать".
Кабай Карабеков, Бишкек
"Коммерсантъ" от 13.12.2019, 17:29

Источник - kommersant.ru
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