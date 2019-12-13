Очевидцы рассказывают о солдате-герое, который предупредил о нападении на тадж-погранзаставу "Ишкобод"

11:21 14.12.2019

Фото с места происшествия с сайта МВД Таджикистана. Позже оно было удалено



Очевидцы рассказывают, что действия одного солдата предотвратили большее количество жертв в ходе нападения в ночь на 6 ноября на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе.

По их словам, в то время, как нападавшие во время атаки погранзаставы убили несколько человек и захватили оружие, одному из пограничников удалось незаметно вырваться и добежать до ближайшего дома жителя кишлака Ишкобод. Подтвердить эти данные у независимых источников не представляется возможным.

Погранзастава "Ишкобод" расположена на окраине одноименного кишлака района Рудаки. От заставы до ближайшего дома около 300-400 метров, между ними проходит автомобильная дорога.



Когда солдат добежал до первого попавшегося дома, на часах было 3:30, солдат попросил телефон, чтобы сообщить о нападении другим заставам, правоохранительным органам и властям.

Камолиддин Алиев, председатель махалли Ишкобод, сказал 13 декабря в беседе с Радио Озоди, что сначала один из жителей не поверил словам солдата, подумав, что перед ним дезертир. Но по настойчивому требованию солдата тот позвонил председателю махалли Алиеву.

"Я поспешил к солдату, мы оповестили участкового инспектора и главу джамоата. Сам пограничник переговорил по телефону с председателем джамоата и рассказал о произошедшем. Пограничник сказал, что он добежал до села и просил о помощи, чтобы предотвратить большее количество жертв", - говорит Алиев.



По его словам, солдат только раз представился во время телефонного разговора с властями, поэтому он не помнит его имени. "Кажется, он представился рядовым солдатом по имени Фаррух. Фамилию не запомнил", - добавил собеседник.

Другие очевидцы нападения группы боевиков в составе 20 человек говорят, что действия солдата и немедленное прибытие силовиков способствовали тому, что часть боевиков были задержаны на территории джамоата Эсанбой, а другие были убиты.

Власти утверждают, что если не оперативные действия солдата, то не исключено, что вооруженные боевики добрались бы до столицы, где напали бы на другие объекты.

Баходур Саидзода, председатель джамоата Эсанбой района Рудаки, второй человек, который говорил с тем солдатом и сообщил властям о нападении.



По его словам, от погранзаставы "Ишкобод" до центра джамоата примерно 18-20 километров и оперативные действия солдата помогли силовикам быстро добраться к месту происшествия.

"Солдат сначала проинформировал главу махалли, потом позвонил мне. Я связался с силовиками и сообщил об инциденте. Сам солдат связался с погранотрядом "Султонобод" и предупредил всех о произошедшем. Вот так все были подняты по тревоге и предотвратили дальнейшее развитие трагических событий", - рассказал собеседник.

По словам Саидзода, силы безопасности настигли нападавших почти в центре джамоата, часть боевиков убили, а часть задержали.



В воинской части погранвойск не согласились раскрывать имя солдата, сославшись на то, что "требуется разрешение сверху". Известно, что в настоящее время сменен рядовой и офицерский состав погранзаставы "Ишкобод".

Согласно официальной информации, нападение на заставу "Ишкобод" погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе произошло примерно в половине четвертого ночи 6 ноября. Лица, совершившие нападение, были боевиками ИГ, сообщил пресс-центр ГКНБ Таджикистана. Как уточнило ведомство, 20 боевиков проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

По данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, в результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. МВД Таджикистана сообщило о 4 задержанных боевиках. Власти официально подтвердили гибель двоих силовиков - милиционера Бахрома Косимзода и пограничника Изатулло Латифова.



Два дня спустя после инцидента "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на заставу "Ишкобод". В опубликованном 8 ноября на сайте "Амак" заявлении ИГ сказано, что в результате атаки боевиков были убиты 10 военнослужащих погранвойск Таджикистана.

Минобороны Афганистана опровергло факт переброски боевиков в Таджикистан с территории Афганистана.

Информацией о данном нападении из независимых источников мы не располагаем.



По прошествии более месяца со дня атаки Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Таджикистана, заявил, что при нападении на погранзаставу "Ишкобод" были убиты женщины и дети. Заявление высокопоставленного таджикского дипломата прозвучало 10 декабря в ответ на вопрос корреспондента Радио Озоди после очередного заседания Совета по сотрудничеству между Таджикистаном и Европейским Союзом в Брюсселе.

"Вооруженная группа из 20 боевиков совершила нападение на заставу "Ишкобод" погранотряда "Султонобод". Они захватили 5 автоматов Калашникова. В результате операции спецслужб боевики были ликвидированы. Пятеро из них арестованы, они находятся в следственном изоляторе. Были жертвы среди сотрудников силовых органов. К сожалению, террористы в нападении использовали женщин и детей. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, среди жертв оказались женщины и дети. Боевики нам не оставили выбора", - сказал глава МИД Таджикистана, комментируя нападение на погранзаставу "Ишкобод".

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, но официальные власти предпочитают не разглашать общественности подробности следствия.



Абдулло Ашуров