Трамп: первая фаза переговоров с Китаем завершилась успехом

11:25 14.12.2019

Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности о так называемой первой фазе торгового соглашения. В связи с этим президент США Дональд Трамп не будет с 15 декабря вводить в действие принятое ранее решение о повышении пошлин на ряд китайских товаров.

Как написал Трамп в твиттере, Китай согласился на множество структурных изменений и на масштабные закупки американских сельскохозяйственных и промышленных товаров.​



Президент также написал, что сократит импортные пошлины на ряд китайских товаров вдвое. Трамп заявил, что Китай согласился в 2020 году закупить американскую сельхозпродукцию на 50 млрд долларов – это рост почти в два раза. В Пекине это официально не подтвердили, подтвердив при этом завершение первой фазы переговоров. Китайские представители заявили, что Пекин также не будет вводить с 15 декабря предполагавшиеся ограничения на американские товары.



Переговоры между США и Китаем о торговом соглашении ведутся уже более года - после того, как Трамп объявил о поэтапном повышении пошлин на китайские товары, если условия торговли между странами не будут пересмотрены. Соединенные Штаты озабочены прежде всего торговым дисбалансом с Китаем, а также проблематикой интеллектуальной собственности. Оставшиеся вопросы будут решаться в ходе второй фазы торговых переговоров, которая, по словам Трампа, начнется прямо сейчас.