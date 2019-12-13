|"Все мы, казахстанцы". Елбасы и Машкевич вместе празднуют 25-летие компании ERG
11:28 14.12.2019
Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
Нурсултан Назарбаев поздравил коллективы предприятий, входящих в состав Евразийской группы с 25-летием компании
Нурсултан Назарбаев поздравил коллективы предприятий, входящих в состав Евразийской группы с 25-летием компании.
Первый Президент Казахстана подчеркнул, что становление компании неразрывно связано с развитием и укреплением независимости нашей страны.
Елбасы рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть всем предприятиям страны на заре независимости.
- Сегодня предприятия, которые находились в 1994 году в тяжелом положении, встали "на ноги". Группа компаний создала более 150 тысяч рабочих мест. ERG вложила 13 миллиардов долларов на развитие и расширение производства, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Первый Президент Казахстана положительно отметил деятельность Евразийской группы по осуществлению социальных проектов.
- Вы также осуществляете социальные программы. Строятся жилье, школы, больницы, спортивные сооружения и другие инфраструктурные проекты, - сказал Елбасы.
Нурсултан Назарбаев остановился на глобальных вызовах, требующих от казахстанских предприятий новых решений для дальнейшего развития.
- Жизнь не стоит на месте. Все движется вперед. Мы входим в эру цифровой экономики. Повсеместно внедряется искусственный интеллект. Все это требует поиска нового передового опыта для поддержания конкурентоспособности, - сказал Первый Президент Казахстана.
Елбасы поблагодарил многотысячный коллектив компании ERG за поддержку его политики.
- Все мы, казахстанцы, работаем во благо нашей Родины. Мы развиваем страну для будущих поколений. Ведь объявить независимость - это одно, а вот удержать ее - это совсем другое дело. Для этого мы должны развивать экономику. В эту работу коллективы предприятий Евразийской группы вносят достойный вклад, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение выступления Первый Президент Казахстана еще раз поздравил всех рабочих компании, пожелав им успехов и процветания.