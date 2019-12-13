"Все мы, казахстанцы". Елбасы и Машкевич вместе празднуют 25-летие компании ERG

11:28 14.12.2019

Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG

Нурсултан Назарбаев поздравил коллективы предприятий, входящих в состав Евразийской группы с 25-летием компании



Нурсултан Назарбаев поздравил коллективы предприятий, входящих в состав Евразийской группы с 25-летием компании.

Первый Президент Казахстана подчеркнул, что становление компании неразрывно связано с развитием и укреплением независимости нашей страны.



Елбасы рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть всем предприятиям страны на заре независимости.

- Сегодня предприятия, которые находились в 1994 году в тяжелом положении, встали "на ноги". Группа компаний создала более 150 тысяч рабочих мест. ERG вложила 13 миллиардов долларов на развитие и расширение производства, - сказал Нурсултан Назарбаев.



Кроме того, Первый Президент Казахстана положительно отметил деятельность Евразийской группы по осуществлению социальных проектов.

- Вы также осуществляете социальные программы. Строятся жилье, школы, больницы, спортивные сооружения и другие инфраструктурные проекты, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев остановился на глобальных вызовах, требующих от казахстанских предприятий новых решений для дальнейшего развития.

- Жизнь не стоит на месте. Все движется вперед. Мы входим в эру цифровой экономики. Повсеместно внедряется искусственный интеллект. Все это требует поиска нового передового опыта для поддержания конкурентоспособности, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы поблагодарил многотысячный коллектив компании ERG за поддержку его политики.



- Все мы, казахстанцы, работаем во благо нашей Родины. Мы развиваем страну для будущих поколений. Ведь объявить независимость - это одно, а вот удержать ее - это совсем другое дело. Для этого мы должны развивать экономику. В эту работу коллективы предприятий Евразийской группы вносят достойный вклад, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления Первый Президент Казахстана еще раз поздравил всех рабочих компании, пожелав им успехов и процветания.