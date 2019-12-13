Бунт Твери против Орды (история)

15:17 14.12.2019

Бунт Твери против Орды



Спустя почти 100 лет с момента покорения Руси монголами, на осколках раздавленного ханским сапогом царства,стали возникать новые очаги роста.

Тверь и Москва стали соперничать между собой за титул "столицы" бывшей Киевской Руси, ставшей частью Улуча Джучи и перевес сначала был у Твери.



В 1313 году хан Узбек стал главенствовать в Орде, а тверской князь Михаил получил ярлык на княжение из рук предыдущего хана.

Что по меркам монголов отныне не значило ничего.

Пришлось князю вновь ехать в Орду и терпя унижения, интригуя и заискивая выпрашивать ярлык снова.

Пока князя тверского не было, московский князь Юрий Данилович атакует Новгород - союзный Твери. Новгородские рати и сын тверского князя с дружиной простояли против московского воинства несколько дней, а затем решили, что Новгород переходит к Москве.



В этом был смысл: такой акт - прямой вызов не только Твери, но и всему ордынскому порядку. Монголы сами накажут смутьянов.

Хан подтвердил законность правления именно Твери и с татарским воинством, Михаил устремляется на Москву.



Под Торжком состоялась битва войска Твери и Москвы, при широком участии татар и новгородцев. В ходе которой Москва была разбита.

Так началась почти вековая вражда Москвы и Твери за лидерство, лютая и жестокая, как никогда еще не было на Руси...

В 1326 году, сын Михаила Тверского получил ярлык на великокняжеское правление. Александр Михайлович спокойно правил ровно год.



В 1327 году, двоюродный брат хана узбека, по имени Челхан (Щелкан) пришел в Тверь с войском, выгнал князя из его терема, где поселился сам, а в округе творил разбой и насилие.



Жители Твери ужасались творимым бесчинствам и кротости своего князя, умоляли его защитить их, но тот лишь твердил о терпении...

По городу ползли слухи, что Щелкан не уйдет, а вскоре всех христиан они заставят обратиться в ислам.

В один из летних дней, дьякон Дудко вел свою лошадь мимо татарских воинов, те решили отнять годного коня силой и начали бить священника, чтобы увести лошадь с собой.

Терпение населения лопнуло - грянул бунт.



Татар убивали повсюду и без разбора: пеших и конных, вооруженных и мирных купцов. Ни одного татарина не осталось в округе, включая ханских баскаков - неприкосновенных вельмож.

Сам Щелкан заперся в тереме с отстатками рати и его в нем сожгли заживо.



Это был шанс Москвы!

Иван Калита едет в Орду и просит хана Узбека дать ему воинов, чтобы помочь вразумить и наказать Тверь. Хан оценил душевный порыв московского князя и обещает ему великокняжеский ярлык, если все пройдет успешно.



50 000 воинов ведет на Тверь московский князь, а попутно к нему присоединился суздальский контингент и сами московские дружины.

Федорчукова рать - так назвали это войско в летописях, по имени христианина-командующего.



Тверское княжество запылало!

Татары жгли все городки и деревни, встречавшиеся на пути, уничтожали все, что попадало под руку, чтобы и дети детей помнили о погроме.



Сопротивление было бесполезным, тверской князь бежал сначала в Новгород, затем в Псков, а потом в Литву, так как татары требовали его выдачи и готовы были идти по пятам.

Новгород сумел откупиться от татар, другим городам, которые бы укрыли князя, это было не по силам...Когда татары готовы были повернуть на Псков, а митрополит отлучил его жителей и князя от церкви - разрешая резню, Александр решил спасти их все своим бегством.

Татары обязали всех русских подданных искать и выдать его.

Разгромленные земли разделили между русскими князьями, причем ярлык получил слабейший из них - так татары провоцировали конфликты, чтобы разделять русские земли, а Москва чужими руками убрала своего главного врага на Руси.



А что же князь тверской?

Он получал письма и посланцев от русских князей, которые упрашивали его поехать самому в Орду, принять наказание, чтобы кара не пала на других русских жителей - вдруг хану надоест терпеть существование на свете такого преступника. Однако князь отвечал уклончиво.



"Точно, мне следует с терпением и любовью за всех страдать и не мстить за себя лукавым крамольникам; но и вам недурно было бы друг за друга и брат за брата стоять и татарам не выдавать и всем вместе противиться им, защищать Русскую землю и православное христианство"



Спустя два года, князь вернулся из Литвы во Псков, где находился под защитой Гедиминаса, который однако и сам не рисковал открыто конфликтовать с Ордой, такое покровительство было не комфортным.



В 1336 году, Александр едет в Орду, желая вновь получить тверские земли во княжение. Он просит прощения у хана и "вверяет ему свою судьбу".

Неожиданно, хан прощает князя, указывая на то "как смиренен и мудр он в кротости!".



Однако Иван Калита не смирился с таким поворотом! Он стал методично очернять тверского князя, собирая сведения о том как тот ненавидит татар и планирует новое восстание и передавая их хану. Скоро Александра вызывают в Орду.

Целый месяц он проведет там, в ожидании решения своей судьбы от мрачного хана. Вельможи, хатум и евнухи вступаются за князя, однако и посыльные от Калиты приносят все новые сведения и хан, наконец, выносит решение о его смерти.

Александру и его сыну отрубили голову, а затем четвертовали тела и в таком виде привезли в Тверь. Второе воскрешение Твери уже не состоялось, Иван Калита забрал эти земли Москве.