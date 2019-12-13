От глобального потепления до Исламской революции. Как 1979 год стал переломным в мировой истории

15:31 14.12.2019

1979 год стал переломным в мировой истории двадцатого века. Несмотря на то, что события того года не так очевидны, как 1939-го или 1989-го – периоды больших войн и "бархатных революций" – именно тогда началась та реальность, в которой мы сейчас живем: закончилась эпоха Второй мировой и началась эпоха глобализации. Режиссер Дирк К. ван ден Берг снял документальный фильм о главных героях и антигероях того времени: Дэн Сяопине, Рухолле Хомейни, Маргарет Тетчер, папе Иоанне Павле II.



1979: как переломный год ознаменовал конец эры Второй мировой войны и начало новой эпохи



Фильм будет доступен на сайте с 13 декабря (23:00 мск) до 18 декабря (23:00 мск).

https://currenttime.tv/doc



Китай



1 января 1979-го США официально признали Китайскую народную республику и впервые наладили официальные дипломатические отношения. Благодаря недавно пришедшему к власти заместителю премьера Госсовета КНР Дэн Сяопину Китай стал открыт Западу и началась "Пекинская весна" – короткий период либерализации страны. В конце января Сяопин посетил Вашингтон, где встретился с президентом Джимми Картером – это был первый визит руководителя КНР в США.



Во время 9-дневного визита были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве стран, в том числе соглашение о торговле и установлении консульских отношений. Экономические реформы Сяопина дали возможность стране привлекать иностранные инвестиции и увеличить количество частных хозяйств. Все это означало переход с плановой экономики на рыночную.



Польша



В 1978 году папой римским стал польский кардинал Кароль Войтыла – Иоанн Павел II. Через год после избрания он стал первым папой, совершившим пастырскую поездку в социалистическую страну – свою родную Польшу.



Вскоре после визита папы в Польше возникло профсоюзное движение "Солидарность", по словам его лидера Леха Валенсы, без избрания Иоанна Павла папой и без его визита в Польшу "коммунизм бы не кончился или, по крайней мере, это произошло бы намного позднее и с большей кровью".



Иран



11 февраля 1979 года завершилась Исламская революция в Иране, которая положила конец правлению шахов в стране. К власти пришел оппозиционер Рухолла Хомейни. Истощенные инфляцией, давлением на оппозицию, тотальной коррупцией, иранцы надеялись на лучшее будущее. Однако в итоге они получили крайне реакционный режим, ознаменовавший возвращение к религии, урезание прав и свобод, поставивший крест на развитии страны. Хомейни приказал казнить всю светскую оппозицию, а абсолютное верховенство получил имам – духовный лидер. Эта теократическая модель держится по сегодняшний день.



Великобритания



4 мая 1979 года после победы партии консерваторов на выборах в Великобритании премьер-министром страны впервые в истории стала женщина. Британский кабинет возглавила лидер партии тори Маргарет Тэтчер. Она делала ставку на свободное предпринимательство, личную инициативу, индивидуализм и отказ от жесткого государственного регулирования экономики. Она занимала пост министра 11 лет – больше, чем кто-либо в современной Европе, и ознаменовала собой целую эпоху. Тэтчер во многом определила направление развития Великобритании на многие годы, став одним из самых значительных реформатором экономики XX века.



ФРГ

В 1979 году в ФРГ была создана Партия зеленых. Среди ее основателей – молодая политик Петра Келли и теолог Эва Квисторп. Одной из основ программы партии стала борьба с атомными станциями. Именно в 1979-м произошла авария на АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Эта катастрофа поставила крест на американской ядреной энергетике и побудила многих выйти на акции протеста. Общество все более беспокоили риски, связанные с размещением АЭС в густонаселенных районах, возможными авариями, радиоактивными отходами и загрязнением окружающей среды.



После выборов в Европарламент 1979 года, на которых зеленые получили 3,2% голосов избирателей, они начали координировать свою деятельность на международном уровне. Германские зеленые разработали базовые принципы ("четыре опоры"), которые впоследствии были приняты большинством других партий зеленых и конкретизированы в их программах: экология, социальная справедливость, низовая демократия, ненасилие.



Именно в 1979 году, 23 июля, президент США Картер получил первый отчет о глобальном потеплении, в котором предсказывалось удвоение выброса углекислого газа к 2030 году, а также увеличение температуры на три градуса.