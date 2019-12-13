Бой при Икане. 1864 г. Зачем 100 уральских казаков напали на 10 000 узбеков

15:35 14.12.2019

Неспокойный 1864 г. Зачем 100 казаков напали на 10 000 узбеков.



В 1864 году русское войско совершило подвиг, сопоставимый разве что с с подвигом 300 спартанцев. 114 русских воинов противостояло 10 000 узбеков, и из этой жесточайшей битвы они вышли победителями. Однако сегодня эта героическая страница нашей истории практически забыта.



Россия покоряет Среднюю Азию



Середина 19 века. Россия более-менее пришла в себя после поражения и устремилась в Среднюю Азию. Казахстан уже вошел в состав Российской империи, теперь должны были покориться узбекские племена.



Однако они не собирались сдаваться без боя. Начались боестолкновения. Наши взяли несколько крупных городов в том числе Чимкент, который открыл дорогу русским войскам прямо на самый большой город Средней Азии - Ташкент.



Узбекский правитель действовал решительно, собрав 10 000 всадников, он направил их прямо на Чимкент. На подходе к городу их засекли, после чего комендант Чимкента Жемчужиков отправил роту сибирских казаков на разведку (114 человек).



4 декабря недалеко от кишлака Икан наши бравые солдаты наткнулись на целую орду узбеков. Те были конные, поэтому от них уйти не удалось.



Есаул Серов смог быстро подготовить своих солдат к бою: они заняли какую-то канаву, развьючили верблюдов, кое-как накидали мешки с провиантом.



Бой не на жизнь, а на смерть



Узбеки сплошной волной хлынули на позиции русских солдат считая, что перед ними легкая добыча. Однако первая же атака захлебнулась после прицельного залпа наших воинов. Картечью палила и единственная пушка, имеющая забавное название "единорог".



Когда потери уже стали совсем неприличными, Алимкул приказал остановить атаки. Хитрый полководец решил уморить голодом отважную роту. Однако Серов тоже был не так прост: под покровом ночи два казака отправились к нашим просить подмоги.



Прошло несколько дней, Серов был озадачен: припасов почти нет, патронов тоже. От казаков вестей нет, может быть, они и вырваться не сумели и помощи ждать вообще не стоит.



Встав в каре, израненные казаки стали пробиваться в сторону своих. Надежд уже не было, казаки боролись на зло, только чтобы не сдаваться врагу. Однако внезапно перед ними появились наши. Те казаки все-таки смогли добраться до своих.



Узбеки и без того понесли огромные потери, а потому продолжать бой не захотели. Практически каждый второй воин той героической роты тогда погиб (58 из 114)



Вечная память воинам, павшим во имя Отечества!