 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Странности Куликовской битвы. Как это было?
15:39 14.12.2019

Куликовская битва произошла в 1380 году. Русские войска под командованием князя Дмитрия полностью разгромили татар Мамая. По крайней мере, так говорит официальная история, основанная на древних летописях. Это было первое крупное сражение, которое русские выиграли после завоевания Киевской Руси в 13-м веке монголами с востока и литовцами с запада.

Военную сторону Куликовской битвы трудно оценить. Правда, цифры, приведенные в старых хрониках, кажутся дико преувеличенными, как, впрочем, в любых средневековых источниках. "Сказание о Мамаевом побоище" говорит о 260 тысячах ратников с русской стороны, Никоновская летопись насчитывает 400 тысяч бойцов. Силы противника, по традиции тех лет, указываются превосходящими в 2-3 раза.

Никаких вещественных доказательств на Куликовом поле до сих пор не найдено. Скорее всего, даже место его нахождения точно не установлено. Точная цель сражения до сих пор не ясна. На стороне русских были татарские войска, как и на стороне татар были русские. Одно из возможных объяснений состоит в том, что ратники Дмитрия участвовали в гражданской войне между враждующими ордынскими группировками. Но тогда странно, почему через пару лет после сражения Москва была сожжена законным ханом Тохтамышем, в пользу которого, якобы, москвичи бились с Мамаем?

Религиозное подтекст битвы более чем сомнителен. Татары поддерживали православное духовенство, защищали его имущество и освободили монастыри от налогов. Они также встали на сторону русского духовенства в его конфликтах с греческими патриархами. Никаких причин причин для того, чтобы православная церковь подняла народ на восстание против степи, не было.

К тому же, богатыри, которых Сергий Радонежский послал с князем на битву, носили языческие имена – Пересвет и Ослябя. Лишь позже, в целях политкорректности, им были даны христианские имена Александр и Родион.

Если судить по фрагменту православной иконы 16-о века, христианские святые на небесах явно защищают обе стороны в битве. Центральный полк монгольских войск справа идет в бой под знаменем с ликом Иисуса на нем.

Источник - Татары и Татарстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576327140
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