КырЗаговор. Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы

15:46 14.12.2019 Екатерина Улитина



Фарид Ниязов о доме Атамбаева: Камни привезли для красоты



В Жогорку Кенеше рассмотрят заключение Государственной комиссии по изучению ситуации в Кой-Таше 7 и 8 августа. Итоги трехмесячной работы комиссии изложены на 35 листах на государственном и официальном языках. Важно отметить, что данное заключение не дает юридическую оценку действиям людей, которые принимали участие в тех событиях. Тезисы, изложенные в заключении нельзя считать окончательными. Даже члены комиссии не смогли прийти к единодушному согласию, некоторые подписали документ с замечаниями и собственными выводами.



Тем не менее члены комиссии провели большую работу, опросив сотни людей, просмотрев огромное количество видеозаписей и фотографий, снятых в те дни. На основе полученной информации они постарались ответить на главные вопросы.



Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы



Неприкосновенность Алмазбека Атамбаева: Была или нет?



Депутаты проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности



Главный вопрос, который поднимают сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева - законность проведения операции по его принудительному приводу на допрос. По их мнению, сам факт проведения этой операции 7 августа - грубое нарушение закона, так как Алмазбек Атамбаев обладал абсолютной неприкосновенностью. Закон "о гарантиях деятельности президента" защищал его и его собственность от обысков и вообще любых следственных мероприятий. Члены комиссии доказывают, что это утверждение неверно.



"Данный закон был принят (в 2003 году) исходя из редакции Конституции КР от 2 февраля 2003 года, статьей 53 которой устанавливались аналогичные нормы о неприкосновенности экс-президента. Но, в принятой Конституции от 9 ноября 2006 года нормы об абсолютной неприкосновенности экс-президента были исключены. В последующих редакциях Конституции КР норма об абсолютной неприкосновенности также не предусмотрена. В этом случае, следует полагать, что данная статья закона, дающая абсолютную неприкосновенность экс-президенту противоречила Конституции во всех редакциях и, соответственно, не могла быть применена по существу. Несмотря на это, вышеуказанная норма сохранялась, вплоть до октября 2018 года, когда решением Конституционной палаты она была признана противоречащей Конституции КР. Этому предшествовало обращение Нурбека Токтокунова от 18 апреля 2018 года о признании статьи 12 Закона "О гарантиях деятельности президента" противоречащей части 3 статьи 16 Конституции КР", - говорится в заключении комиссии.



Иными словами на момент произошедших событий Конституционная палата уже признала норму о неприкосновенности экс-президента неконституционной. Сразу после этого, депутаты начали разрабатывать процедуру, которая позволяла лишать экс-президента статуса и неприкосновенности. Приняв соответствующие поправки, они применили их к Алмазбеку Атамбаеву и лишили его статуса экс-президента, что позволило силовикам начать расследование его деятельности и проводить в отношении него следственные мероприятия.



Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы



Почему за Атамбаевым отправили спецотряд "Альфа"?



Органы МВД несколько раз вызывали Алмазбека Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу Азиза Батукаева. Бывший президент повестки игнорировал. 22 июля в резиденцию Атамбаева явился замминистра внутренних дел Мирлан Каниметов, чтобы допросить бывшего главу государства у него дома. Однако, замминистра не пустили за ворота и допрос вновь не состоялся.



1 августа руководитель следственной группы Аширхождаев вынес постановление о приводе Атамбаева в Следственную службу МВД. Было принято решение, что на операцию отправят не милиционеров, а спецотряд "Альфа". Комиссия, со ссылкой на объяснения министра МВД Кашкара Джунушалиева объясняет это так:



"... учитывая наличие у Атамбаева огнестрельного оружия и существующую вероятность оказания активного сопротивления, в том числе вооруженного, ввиду неоднократных его подобных заявлений, постоянного нахождения в его доме большого количества его сторонников и других граждан, а также во избежание столкновения между сотрудниками 9-службы ГКНБ, осуществляющих охрану Атамбаева, и силами МВД, руководителем следственной группы в соответствии с нормами действующего законодательства было принято решение поручить осуществление принудительного привода ГКНБ", - сообщается в заключение.



При этом в заключении комиссии отмечается, что спецподразделение "Альфа" в виду специфики их работы, связанной с проведением антитеррористических операций и нейтрализации опасных преступников, оказались "не готовы к развитию событий 7 августа, в условиях организованного вооруженного противодействия гражданских лиц, в том числе женщин".



Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы



Что происходило в доме Атамбаева 7 августа?



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Вечером 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли 55 сотрудников "Альфа". Ворота оказались закрытыми. Они постучали, представились и попросили открыть ворота. Однако, получили отказ. Тогда было принято решение перелезть через забор. Оказавшись во дворе, их стали закидывать камнями гражданские лица и кричать "Кычпагыла, таш алып ыргыткыла". В ответ сотрудники ГКНБ применили спецсредства (резиновые пули).



Отмечается, что граждане, которые готовили в это время обед на полевой кухне во дворе дома Атамбаева, рассказали, что сотрудники ГКНБ первыми открыли огонь.



Проникнув на территорию дома силовики разделились на две группы. Первая осталась у ворот, чтобы не допустить толпу внутрь. Вторая группа, среди которых были оперативники, направилась в дом. Там бойцы обнаружили, что проход на верхние этажи был закрыт решетками. Чтобы убрать препятствие между первым и вторым этажом понадобилось 15 минут. Проход на третий этаж также преграждала решетка. Когда силовики попытались убрать ее в них стали стрелять из огнестрельного оружия.



Только после этого, в дом Атамбаева вошла специальная резервная группа, вооруженная огнестрельным оружием. До этого, в доме были сотрудники, у которых при себе были лишь спецсредства. Как утверждают члены комиссии, подмога понадобилась, чтобы защитить коллег от пуль, прикрыв их тяжелым щитом, пока те продолжали вскрывать решетку.



Именно здесь между вторым и третьим этажом тяжелое ранение получил альфовец Усен Ниязбеков. Впоследствии он скончался в больнице. Кроме него огнестрельные ранения получили еще два бойца.



Попасть на третий этаж им так и не удалось. Примерно в 21.30-21.40 во двор дома бывшего президента пришли 200-250 человек, якобы, вооруженные палками, арматурами, зажигательными смесями. Члены группы "Альфа" охранявшие проход в дом, под натиском толпы, покинули двор резиденции с западной и южной стороны.



Около 10 часов вечера гражданские лица вошли в особняк экс-президента, избили сотрудников ГКНБ, отобрав у них оружие (14 автоматов АК 47, 1680 патронов к ним, 18 помповых ружей, 15 пистолетов и 435 патронов к ним).



Позже в дом Атамбаева прибыли медики службы скорой помощи ГКНБ. Им позволили оказать альфовцам медицинскую помощь на месте, но забрать их в больницу не позволили.



Во время переговоров об освобождении сотрудников "Альфа" Фарид Ниязов заявил, что они будут отпущены при соблюдении условий: отвод сил правоохранительных органов из Кой-Таша и включение интернета.



Комиссия отмечает, со ссылкой на интернет-провайдеров, что в тот вечер и ночь не было отключений интернета.



Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы



В чем виноваты Карамушкина и Кодуранова?



Депутата Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина являются подозреваемыми по делу о захвате заложников Кой-Таше. Комиссия высказала свое мнение, в чем виноваты депутаты:



"депутаты Жогорку Кенеша Карамушкина и Кодуранова как представители законодательной власти, обязаны были потребовать от них (сторонников Атамбаева) прекращения нарушений законности, либо оказать посильное содействие находящимся рядом правоохранительным органам по освобождению заложников. Что не было сделано ими, а наоборот, все это происходило по их молчаливому согласию".



Кто стрелял в силовиков?



Прямого ответа на этот вопрос в заключении комиссии нет. Однако, есть упоминание, что сотрудники 9-службы ГКНБ были заранее уведомлены о готовящейся спец операции по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос. В уведомлении не было указано даты и времени.



"Следует отметить, что один из сотрудников 9-й службы ГКНБ, осуществляющий охрану Атамбаева, подчинившись не препятствовал действиям органа дознания, а Сагынбаев вместе с Атамбаевым, укрывшись на третьем этаже, оказывали вооруженное сопротивление".



Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы



Почему милиционеры прибывшие на подмогу были без защитного обмундирования?



Когда начали развиваться события, в Бишкеке не было ни министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, ни его замминистра, курирующего обеспечение общественного правопорядка Орозалиева. Первый находился в командировке в Нарыне, второй на учениях в Балыкчи.



Примерно в 20.00 замминистра МВД Омурзаков поднял по тревоге личный состав.



"Личный состав, кроме 110 сотрудников, прибывших из села Солтон-Сары, не был экипирован специальными средствами согласно положению. Несмотря на сложившуюся на тот момент обстановку, заместители министра внутренних дел, поднявшие личный состав по тревоге, и другие руководители подразделений не проверяли экипировку средств индивидуальной защиты", - говорится в заключении комиссии.



По мнению комиссии, именно отсутствие средств защиты вынудило милиционеров в ответ на град камней, тоже закидывать людей камнями. В результате этого травмы получили гражданские лица, в том числе женщины. Большинство милиционеров также получили травмы. Был нанесен ущерб имуществу и домам граждан.



Данные действия милиционеров комиссия называет "недопустимыми".



Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы



Где был министр внутренних дел?



Кашкар Джунушалиев 7 августа находился в командировке в Нарыне. Узнав о происходящих событиях он отправился в Бишкек. В Кой-Таш он прибыл примерно в 00.30. Как написано в заключении комиссии "принял меры по расчистке от баррикад дороги в Кой-Таш". В 3.30 часа ночи министр внутренних дел команду "отбой" и отправил сотрудников к месту дислокации.



Как задержали Атамбаева и какова роль Курсана Асанова?



Одна из самых драматичных частей расследования. На следующий день, 8 августа, опальный бывший президент оказался окруженным со всех сторон силовиками, вооружен, но по-прежнему находится под защитой горстки преданных соратников. Остальные, под натиском силовиков покинули двор, его заняли милиционеры. Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев зашел в дом и предложил Алмазбеку Атамбаеву сдаться. Как он рассказал членам комиссии, в помещении было тяжело находится из-за дыма от примененных свето-шумовых гранат. Экс-президенту дали время подумать, а сами переговорщики вышли на улицу.



По словам Кашкара Джунушалиева именно в этот момент его заместитель Курсан Асанов, которому было поручено охранять внешний периметр, прошел в дом и по своей инициативе, стал вести переговоры. То есть нарушил прямой приказ начальства. Кадры разговора Асанова и Атамбаева впоследствии облетели все СМИ. В итоге Атамбаев открыл дверь и сдался.



Курсан Асанов сказал комиссии, что приказа не нарушал, так как Джунушалиев никаких распоряжений ему не давал. Министр хорошо видел, как Курсан Асанов пошел к дому и не препятствовал этому.



"Они разве могут вести переговоры? Поэтому я пошел", - цитирует Асанова комиссия.



Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы



Заключение



Заключение написано в обвинительном тоне. С первых строк действия Алмазбека Атамбаева в этих событиях осуждаются и называются противоправными.



"Противоправные действия Атамбаева, выразившиеся в публичном игнорировании требований Конституции о равенстве всех перед законом и уголовно-процессуального законодательства".



Далее члены комиссии заявляют, что Алмазбек Атамбаев и его сторонники намеренно вводили в заблуждение общественность, утверждая, что лишение статуса экс-президента и вызовы на допросы являются незаконными. В этом бывшему главе государства якобы помогали подконтрольные СМИ и издательства, размещающие у себя на страницах и в эфире оплаченные материалы.



Кроме того, отмечается недостаточная работа правительства по организации координации действий силовых структур 7 и 8 августа, низкий уровень взаимодействия между руководителями подразделений МВД и ГКНБ в ходе обострения ситуации при осуществлении принудительного привода Атамбаева 7 августа. Источник - 24.kg

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