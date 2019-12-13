В росправительство вернули старый лапсердак ельцинизма - Волошина

15:57 14.12.2019

Мозг "семейного" реванша: официальное возвращение Стальевича



Алексей Иванов



Вы можете возразить, что он никуда (по сути) не уходил - и будете правы. Данный гражданин периодически мелькает на Старой площади, 4, со скромной полуулыбкой захаживает на Краснопресненскую набережную, 2...



Позавчера глава кабмина Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Стальевича Волошина координатором Экспертного совета при Правительстве РФ. Таким образом произошло официальное возвращение руководителя ельцинской администрации и идеолога Семьи к властным рычагам.

"Формализация возвращения Волошина состоялась, как мы и предсказывали. Тут надо помнить, что еще в июне 1993 года было определено - глава Экспертного совета приравнивается к заместителю главы Правительства. Полномочия у Волошина будут значительные. Он может запрашивать любую информацию, в том числе у силовых структур; обращаться к любым должностным лицам; готовить справки и позицию Правительства в случае разногласий в органах власти; напрямую общаться с Премьером и готовить для него материалы. Важно, что Волошин получил право создать некоммерческую организацию (финансируемую за счет бюджета), которая станет рабочим аппаратом и исследовательским центром", - отмечает Telegram-канал "Незыгарь".



Напомним, что москвича Волошина (папа Сталь Исаакович и мама Инна Львовна пострадали во время кампании по борьбе с космополитизмом - правда, мамаша затем вполне благополучно преподавала в Дипакадемии МИД СССР), выпускника Московского института инженеров транспорта и Всесоюзной академии внешней торговли, с ельцинским окружением свел всемогущий тогда олигарх Борис Березовский. Волошин был помощником, заместителем руководителя АП Валентина Юмашева, вскоре сменил последнего на этой должности. Тихо, незаметно сконцентрировал в своих руках практически все. Курировал боевые действия против Евгения Примакова и Юрия Лужкова, дурнопахнущий слив генпрокурора Юрия Скуратова и прочие знаковые телодвижения той поры. На грани веков СМИ величали его "серым кардиналом Кремля". ИА "Реалист": "Поначалу Волошин был необходим Путину в роли главного администратора. В это время глава АП обладал огромной властью. Без его согласия не принималось ни одно решение. Именно всемогущество и вездесущность стали приговором для Волошина. Столь могущественный второй человек в России самим фактом своего существования нарушает субординацию и тем самым ломает систему власти". С должностьи главы АП Стальевича убрали в октябре 2003-го, из Совбеза вычистили в начале 2004-го. Он возглавлял советы директоров РАО "ЕЭС России", АО "Норильский никель", АО "Уралкалий". С 2012 года - председатель совета директоров АО "Первая грузовая компания" олигарха Владимира Лисина. Член совета директоров "Яндекса". Совладелец венчурного фонда Genome Ventures (проекты в области медицины, электронной коммерции, финансовых технологий, соцсетей) и компании Genotek (ДНК-исследования).



Еще в июле 2015-го премьер Медведев сообщил, что "позиция Экспертного совета не просто рассматривается, она приобретает такой системообразующий характер". Координатор и члены президиума Экспертного совета при Правительстве РФ осуществляют "контроль за работой федеральных исполнительных органов". Добавим, что согласно медведевскому распоряжению, в президиум ЭС вошли, например, президент Сбербанка Герман Греф, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Мозговой центр "партии семейного реванша" окончательно сформирован. Под руководством тихого, скромного и чертовски влиятельного Александра Стальевича.