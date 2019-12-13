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Таджикистан. Столкновение культур: уживется ли современное с традиционным? - Х.Хуррамов
16:06 14.12.2019

Через год после оживленных дискуссий в медипространстве Таджикистана вокруг картин художницы Маърифат Давлатовой, на которых были изображены обнаженные тела молодых таджичек, в Кыргызстане разразился аналогичный скандал.
Современная выставка "феминнале" вызвала конфликт с вовлечением широкой общественности.

Традиции или модерн?

Уже вторую неделю в Кыргызстане не утихают дискуссии вокруг выставки современного искусства "феминнале", которая прошла в начале декабря в музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.На ней были представлены работы более чем 50 художниц из 22 стран мира, затрагивающие темы экономического неравенства, гендерного насилия и незримости женского труда. Но главный резонанс вызвал перформанс участницы из Дании, которая вышла к посетителям обнаженной и оделась на глазах публики. Таким способом художница хотела выразить протест против сексуальной эксплуатации женщин. Однако подобное искусство протеста вызвал шквал критики со стороны самых разных слоев общества. От социальных сетей до парламента и правительства. Сторонники "традиционных ценностей" из числа депутатов призвали привлечь организаторов выставки к ответственности, а министр культуры Кыргызстана Азамат Жаманкулов после встречи с недовольными активистами принял решение продолжить выставку, но уже без некоторых экспонатов.
В связи с разразившимся скандалом заявление об уходе с поста вынуждена была написать директор музея Мира Джангарачева. Она отметила, что писала заявление не под давлением министра культуры, информации и печати, а по соображениям безопасности сотрудников и организаторов выставки, поскольку они, в том числе и сама Джангарачева, начали получать угрозы в свой адрес.
В поддержку выставки выступила экс-президент Кыргызстана Роза Отумбаева, заявив, что "эта была нормальная, умная и глубокая выставка", которая отражала проблемы современных женщин Кыргызстана.
Между тем некоторые активисты назвали подобные перформансы провокацией, противоречащей национальным устоям и традициям.

"Я против и тех, кто придерживается радикальных религиозных взглядов, и тех, кто развешивает нижнее белье в музее ИЗО. Понятно, что мы живем в демократическом государстве. Но это не значит, что мы должны ставить права этих приверженцев религии или защищающих свои права путем вывешивания нижнего белья выше национальных интересов, культуры и ценностей", - отметила в беседе с Радио "Азаттык" журналистка Канышай Мамыркулова.
В свою очередь другая активистка Акжибай Бейшебаева в своей колонке для "Азаттык" отметила, что обнаженное тело художницы никак не ущемляет кыргызские традиции.
"Искусство не должно иметь границ. Искусство - один из самых сильных инструментов для самовыражения. В смутные времена, когда общество страдает, искусство протестует и толкает к изменениям", - написала Бейшебаева.

Инстинкт самосохранения или непонимание искусства?
Исполнительный директор фонда "Инициативы Розы Отунбаевой" Догдургуль Кендирбаев, комментируя реакцию общественности Кыргызстана на выставку отметила, что это свидетельствует о снижении уровня образованности и культуры в стране. "Перформанс означает выражение позиции по какой-то ситуации, то есть, это попытка шокировать людей и обратить их внимание на этот вопрос. И перформанс датской художницы, действительно, вызвал именно такую реакцию. Но большинство наших граждан так и не поняли этого", - отметила Кендирбаева.

Противостояние сторон, хоть и является более активным, но тем не менее напоминает ситуацию вокруг прошлогодней выставки молодой таджикской художницы Маърифат Давлатовой, которая своими картинами полуобнаженных женских тел, хотела выразить протест против оскорбительных действий в отношении женщин и неравенства в таджикском обществе. Пользователи социальных сетей тогда посчитали работы художницы "плевком в сторону национальных и религиозных ценностей". Однако было немало и тех, кто заступился за нее и назвал ее искусство "попыткой сломать стереотипы". Сама Маърифат отмечала, что после выставки получала десятки сообщений с угрозами в свой адрес.

Поддерживающие художницу лица тогда предупреждали, что такая реакция грозит ее творчеству самоцензурой и негативно повлияет на искусство в стране в целом.
Современная культура, особенно та ее часть, которая свободна от табуирования сексуальности естественным образом вызывает недопонимания в преимущественно консервативных обществах, но тем не менее имеет глубокий смысл, отмечают эксперты.

"Много пишут и говорят о проблемах, с которыми столкнулось человечество, мы даже привыкли к их упоминанию, но когда вы попадаете на выставку или видите картину в кино, то художник может донести всю суть. Можно эмоционально и душевно почувствовать сопричастность к социальной проблеме", - рассказывает культуролог Ирина Цой.

"Семимильными шагами к консерватизму"
Тем не менее, таджикское общество в таких вопросах предпочитает цензуру самовыражению. Возрождение ислама в 90-ые годы, высокая степень урбанизации населения и снижение уровня образования, отток городской части населения эксперты называют в качестве основных причин конфликта между модерном и традиционностью. "Существующий противовес радикальным взглядам так или иначе ослабляет, на материальном уровне уничтожаются памятники культуры, основная масса в своем сознании не меняется", - говорит эксперт Зулайхо Усманова.
Такую же оценку разделяет социолог Алла Кувватова, которая отмечает, что при существующих условиях в Таджикистане, будут доминировать все больше консервативные взгляды нежели элементы современного постмодерна.

"У нас ничего нового не создано, вчерашний опыт не осмыслен, а баланс сил идет в пользу традиционного общества", - говорит культуролог Мунира Шахиди. Тем не менее, прогресс, по ее словам, рождает не то или иное направление, а критический обзор того, что сделано вчера, исправления ошибок и открытие новых перспектив.
Культуролог Ирина Цой считает, что не следует противопоставлять явления традиционной и современной культуры и тем самым обострять ситуацию. "Несмотря на то, что традиционное связывает нас красной нитью с прошлым, оно было создано также на основе инноваций. Это сложное полотно, которое переплетается и невозможно выдернуть ниточку, не повредив остальное целое", - объясняет эксперт.

Хурсанд Хуррамов

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576328760
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