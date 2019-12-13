Минспорта России Колобков получил орден Александра Невского. Прикол?

16:19 14.12.2019

министр спорта Колобков получил орден Александра Невского



Министр спорта России Павел Колобков награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении на официальном государственном портале опубликован не был, сообщает Sports.ru.



Колобков занимает должность министра спорта с октября 2016 года после увольнения Виталия Мутко. До этого он был заместителем министра на протяжении шести лет.

В 2000 году в Сиднее стал олимпийским чемпионом по фехтованию. Всего принял участие в пяти Олимпиадах.

Орден Александра Невского



Среди кавалеров ордена на данный момент известны 384 человека. Среди них без публикации указа были награждены 95 человек.



"Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности", - говорится в статуте ордена.