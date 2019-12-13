 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.12.2019
23:17  Школота бишкекской "Школы Газпрома" вышла на акцию проеста
18:37  От 19 до 29 лет тюрьмы получили участники бунта в Вахдатской колонии Таджикистана
18:23  Старшая дочь Мирзиеева решит судьбу Гульнары Каримовой
17:46  Крена нет! Дурковатый алматинский аким Сагинтаев и его "пизанские" дома
17:40  Нефть России. Сколько можно тырить? - В.Симчера
16:28  Геополитический клубок в Восточном Средиземноморье, - С.Кожемякин
16:19  Минспорта России Колобков получил орден Александра Невского. Прикол?

16:06  Таджикистан. Столкновение культур: уживется ли современное с традиционным? - Х.Хуррамов
15:57  В росправительство вернули старый лапсердак ельцинизма - Волошина
15:46  КырЗаговор. Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы
15:39  Странности Куликовской битвы. Как это было?
15:35  Бой при Икане. 1864 г. Зачем 100 уральских казаков напали на 10 000 узбеков
15:31  От глобального потепления до Исламской революции. Как 1979 год стал переломным в мировой истории
15:17  Бунт Твери против Орды (история)
11:28  "Все мы, казахстанцы". Елбасы и Машкевич вместе празднуют 25-летие компании ERG
11:25  Трамп: первая фаза переговоров с Китаем завершилась успехом
11:21  Очевидцы рассказывают о солдате-герое, который предупредил о нападении на тадж-погранзаставу "Ишкобод"
10:28  Strategist: Япония и ЕС - против китайского проекта "Один пояс - один путь"
10:08  В бывшем президенте Киргизии признали снайпера, - "Къ"
08:04  Президенту Чили объявляют импичмент. Себастьяну Пиньере ставят в вину жестокое подавление протестов
01:00  Смерть Чингисхана: как погиб величайший завоеватель в истории
00:00  Москва и Пекин остаются врагами НАТО. Члены альянса определили будущий путь планеты, - НВО
Пятница, 13.12.2019
22:16  В Казахстане начались аресты оппозиционных активистов. ЕлбаПрезы опасаются беспорядков в День независимости
22:01  Парламент Грузии подвергся фекальной террористической атаке
21:43  17-летняя российская фигуристка - Олимпийская чемпионка Алина Загитова закончила спортивную карьеру
19:23  Убийство или суицид? ТаджГенпрокуратура расследует гибель помощника прокурора Файзабадского района
19:22  Британцы в Ираке: 3500 эпизодов военных преступлений – и ни одного уголовного дела
19:16  Овощи для своих дубайских ресторанов Антон Винер завозит самолетами из Узбекистана
17:22  Алжир выбрал из пяти зол. Армия двигает в президента Теббуна
17:17  ГУАМ прочерчивает коридоры. "Зона свободной торговли" заработает уже в 2020-м
16:34  В Узбекистане будут по-новому определять, какие дома пойдут под снос
16:33  Победа Брексита и крах социализма-глобализма в Великобритании, - А.Эскин
16:28  В Москве раскрыта ячейка террористов-джихадистов. Половина злодеев - "среднеазиаты"
15:32  Скончался академик, один из авторов Конституции Казахстана Султан Сартаев
15:21  Человек "неверных" убеждений, говорящий только правду. К 70-летию Мухаммада Солиха, - Б.Мусаев
14:28  В Анкаре поставили памятник Чингизу Айтматову, совершенно на него не похожий (фото)
14:26  Ким за Кимом. Вожди правят Северной Кореей даже после смерти
14:23  Болат Назарбаев : из сантехников – в олигархи
13:10  Тайский "нуад" (массаж) включили в "список наследия ЮНЕСКО". Вместе с массажистками?
13:02  Крыса прыгнет! Еще немного и от либерального мифа не останется и следа, - А.Фефелов
11:58  Не догнали! Известный каз-автогонщик и владелец Astana Motorsports Ардавичус похитил 800 млн тенге и удрал из страны
11:50  Кыр-полит-олигарха Бабанова жестко раскулачивают. Грабь - награбленное!
11:43  Экс-замакима Нур-Султана Султанбекова подозревают в хищениях по делу LRT
11:16  Пробуддились. Буддисты Тая взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
11:09  Китайско-казахскую "СНПС-Актобемунайгаз" подозревают в необоснованном повышении цены на газ
10:34  Кто защищает радикальные группировки в ЦА? - О.Сухаревская
10:13  Китай хочет развернуть военную базу в Йемене
10:10  Экс-кыр-презу Атамбаеву предъявили обвинение по расстрельной статье
10:01  Бишкек. Задержан за "захват заложников" экс-депутат Жеенбеков (не путать с Жээнбековым!)
09:57  В Казахстане прекратили уголовное дело против "комиссара Каттани" - прокурорши Кексель
09:20  "Банк Кыргызстан": ареста имущества банка не было
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Минспорта России Колобков получил орден Александра Невского. Прикол?
16:19 14.12.2019

министр спорта Колобков получил орден Александра Невского

Министр спорта России Павел Колобков награжден орденом Александра Невского. Указ о награждении на официальном государственном портале опубликован не был, сообщает Sports.ru.

Колобков занимает должность министра спорта с октября 2016 года после увольнения Виталия Мутко. До этого он был заместителем министра на протяжении шести лет.
В 2000 году в Сиднее стал олимпийским чемпионом по фехтованию. Всего принял участие в пяти Олимпиадах.
Орден Александра Невского

Среди кавалеров ордена на данный момент известны 384 человека. Среди них без публикации указа были награждены 95 человек.

"Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности", - говорится в статуте ордена.

Источник - Sports.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576329540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  