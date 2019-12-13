Крена нет! Дурковатый алматинский аким Сагинтаев и его "пизанские" дома

17:46 14.12.2019

Мы готовы вас переселить - Сагинтаев жителям накренившегося дома



Против застройщиков и тех, кто выдавал экспертные заключения на строительство дома прокуратура Алматы начнет досудебное производство.



На просьбы жителей о переселении Бакытжан Сагинтаев заверил, что акимат уже готов решить этот вопрос. Подписано соответствующее постановление, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.



- Мы готовы вас переселить. Решение принято, - сказал он на встрече.









Так, жители 72 квартир дома №179 микрорайона "Зердели-6" Алатауского района получат средства для аренды квартир до полного разрешения ситуации.



Против застройщиков и тех, кто выдавал экспертные заключения на строительство дома прокуратура Алматы начнет досудебное производство, чтобы установить ответственность за происходящее.



Более того, будут проверены все дома микрорайона. В Алатауском районном филиале партии Nur Otan организован штаб по решению вопросов жителей, в том числе по организации отселения во временные арендные квартиры.



Ранее с жалобами о крене дома обратились жители многожтажки. Специалисты Управления комфортной городской среды выехали по обращению и провели инспекцию. Было визуально установлено, что критических отклонений нет.