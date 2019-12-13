Старшая дочь Мирзиеева решит судьбу Гульнары Каримовой

18:23 14.12.2019

Будет проведена комплексная экспертиза.



В Ташкенте идет новое следствие над дочерью покойного президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, сообщает CA-NEWS (UZ).

Гульнара Каримова, которая уже отбывает наказание в женской колонии в Зангиате за совершение ряда преступлений, на сей раз обвиняется властями Узбекистана в руководстве организованной преступной группировкой, которой инкриминируют 255 преступных эпизодов.



Новым следствием руководит следователь по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана Расул Юлдашев.



12 декабря на странице Иман Каримовой в Instagram’е, которую с начала этого месяца ведет группа профессиональных адвокатов, были обнародованы две страницы постановления, вынесенного по данному делу 1 ноября следователем Юлдашевым.

В постановлении следователя Юлдашева говорится о необходимости "назначения комплексной экспертизы вне экспертного учреждения и поручения проведения экспертизы на привлеченных специалистов".

Целью назначения "комплексной экспертизы", как приводится в документе, является изучение объема морального и экономического вреда, нанесенного Узбекистану в результате коррупционного скандала, связанного с Гульнарой Каримовой.

В своем постановлении следователь Юлдашев подчеркивает необходимость в экспертах вне органов прокуратуры для "полного и объективного" установления объема морального и экономического ущерба, нанесенного со стороны Гульнарой Каримовой.

В своем постановлении следователь Расул Юлдашева поручает проведение "комплексной экспертизы" по делу Каримовой Агентству информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана.



Одним из руководителей АИМК является старшая дочь нынешнего президента Узбекистана Саида Мирзиеева.



В постановлении также сказано, что в качестве экспертов при проведении "комплексной экспертизы" выступят специалисты Министерства экономики и промышленности, Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных дел, а также Союза писателей, Центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" и Центра духовности и просветительства.



"Эксперты" этих министерств и учреждений должны разрешить вопросы о том, имеются ли в преступной деятельности Г. Каримовой факторы, причинившие вред и ущерб социальному имиджу и экономическим интересам Узбекистана, как они выражены и в каких размерах.



В комментарии, оставленном на странице Иман Каримовой в Instagram’е, говорится, что подобный подход в рассмотрении уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой нанесет еще больший урон имиджу Узбекистана.

- То есть, практически напрямую определять судьбу Гульнары Каримовой и в каких факторах она обвиняется, будет дочка нового президента – это не только конфликт интересов, из-за которого в развитых странах выбрасывают дела из суда, но и доказательство того, что дело против Гульнары Каримовой абсолютно и безоговорочно политически мотивировано, и окончательная цель – это уничтожение Гульнары Каримовой, – сказано в комментарии команды Гульнары Каримовой, оставленном на странице ее дочери в Instagram’е.