Школота бишкекской "Школы Газпрома" вышла на акцию проеста

23:17 14.12.2019

Скандал в школе "Газпром". Ученики вышли на митинг против увольнения директора



Возле школы "Газпром" проходит митинг учеников и их родителей. Участники акции протеста выступают против смены директора учебного заведения.



Фото 24.kg. Учащиеся и их родители вышли на митинг против смены директора школы "Газпром"



Накануне стало известно, что в школе может смениться директор. Сообщалось, что Азамата Дикамбаева уволили, а на его место назначили депутата БГК Валентину Лисниченко. Однако она в интервью 24.kg опровергла информацию, заявив, что ее назначили советником председателя правления фонда "Школа Газпром Кыргызстан".



Сегодня читатели 24.kg сказали, что директора все же сняли. На 15.00 назначена встреча директора с родителями, где будет официально объявлено о смене руководства.

Азамат Дикамбаев со вчерашнего дня недоступен для комментариев.



Школу "Газпром" изначально сопровождают скандалы. Для ее строительства выделили муниципальную землю, сообщалось, что она будет принадлежать муниципалитету. Однако после завершения строительства встал вопрос о передаче учебного заведения в управление одноименному фонду. Обучение в нем сделали платным - 22 тысячи сомов в месяц.



Напомним, что межрайонный суд принял к производству административный иск горожан о признании недействительным постановления Бишкекского городского кенеша о передаче имущественного комплекса - школы "Газпром" одноименному фонду. Заседание назначено на 19 декабря.



Капсулу на месте строительства заложили 29 августа 2017 года президент Алмазбек Атамбаев и председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. "Школа Газпром Кыргызстан" рассчитана на 960 ученических мест. Поскольку ее обслуживание оценили в 170 миллионов сомов в год, учебное заведение передали в аренду одноименному фонду на три года. Для бесплатного обучения установлена квота в 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.



14 декабря 2019, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА