 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мисс Мира 2019" тоже избрали негритянку - Тоню с Ямайки
00:30 15.12.2019

Выбрана новая "Мисс мира"

Обладательницей титула "Мисс мира 2019" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх (Toni-Ann Singh) из Ямайки. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Церемония награждения состоялась в Лондоне в субботу, 14 декабря. Корону вручала прошлогодняя победительница, мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон (Vanessa Ponce de Leon).

Тони-Энн Сингх стала четвертой представительницей Ямайки, которая одержала победу в международном конкурсе красоты "Мисс мира". В последний раз девушка из этой страны получала такой титул в 1993 году.




Победительница учится в университете штата Флорида в Соединенных Штатах. Она любит петь, занималась балетом и умеет играть на нескольких музыкальных инструментах. Все это помогло ей занять первое место на конкурсе талантов, который проводился в рамках "Мисс мира". Девиз Тони-Энн Сингх - "Сияя сами, мы неосознанно открываем такую возможность и для других".

Первой вице-мисс стала француженка Офели Мезино. Второй вице-мисс признали представительницу Индии Суман Рао.

Ожидалось, что в голосовании через интернет и по телефону примут участие около 100 миллионов человек, а трансляцию финала конкурса посмотрят более 900 миллионов зрителей в 140 странах мира.

Конкурс красоты "Мисс мира" проводится с 1951 года и считается одним из старейших. В следующем году корону "Мисс мира" будут вручать в 70-й раз. Ожидается, что награждение пройдет в Таиланде.

Титул "Мисс мира" доставался представительницам России в 1992 и 2008 годах. На этот раз за корону боролась 20-летняя Алина Санько из Ростовской области, первоначально собравшаяся участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная", но не успевшая на него из-за проблем с визой. Ей удалось выйти в полуфинал. Кроме того, она вошла в первую пятерку участниц по результатам зрительского голосования.

В начале декабря сообщалось, что конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" выиграла представительница Южно-Африканской Республики 26-летняя Зозибини Тунци. Она выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

Источник - Lenta.ru
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