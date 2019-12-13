"Какая-то неразбериха". Обвиненный в аферах казгонщик Ардавичус нашелся на "Дакаре-2020"

00:52 15.12.2019

"Какая-то неразбериха". Ардавичус прокомментировал обвинения Антикоррупционной службы

Он намерен сразу после окончания турнира года "Дакар-2020" приехать на родину, чтобы предоставить доказательства в свою защиту.



Журналисты Первого канала Евразия связались со спортсменом, чтобы выслушать его позицию по обвинению Антикоррупционной службы, передает Zakon.kz.

Артур Ардавичус сейчас в Андорре, готовится к соревнованиям и утверждает, что никакого отношения к хищению не имеет. Переговоры со следователем, по его словам, длятся уже месяц. Он намерен сразу после окончания турнира года "Дакар-2020" приехать на родину, чтобы предоставить доказательства в свою защиту.



- Какая-то неразбериха происходит. Это очень огромная сумма, и понятно, что такие суммы невозможные, чтобы их куда-то там выводили и присваивали. Сами понимаете. Отчетность там очень строгая у нас в клубе. Будем разбираться, в любом случае. Я готов отстаивать свою позицию. Готов отстаивать свои расходы. Пока еще рано говорить, так как я не видел ни заключения, не видел тех документов, которые мне хотят предъявить, - сообщил Ардавичус.