Свободу СМИ! Помощник госсекретаря США Уэллс требует от Киргизии отозвать "иски Матраимовых"

07:44 15.12.2019

И. о. помощника госсекретаря США об исках Матраимовых против СМИ



Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс прокомментировала в Twitter иски братьев Матраимовых против трех СМИ - 24.kg, Kloop и "Азаттыка".

На официальной странице Бюро по делам Южной и Центральной Азии в соцсетях отмечается, что организация приветствует снятие ареста с банковских счетов 24.kg, "Азаттыка" и Kloop.

"Свободная пресса является неотъемлемой частью демократии, и мы призываем правительство Кыргызстана поддерживать свободу прессы, как указано в Конституции", - цитируют в бюро Элис Уэллс.



Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и "Азаттыку" после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Накануне по ходатайству Матраимовых и по заявлению 24.kg, а также по решению того же судьи арест со счетов снят.



14 декабря 2019, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА