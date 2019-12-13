 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ротару отказалась от "новогоднего чеса" по Казахстану. Силы у бабульки уже не те..
08:47 15.12.2019

Почему Ротару отказалась от выступления в Казахстане
Ей предлагали 100 тысяч евро.

Певица София Ротару отказывается от гастрольных туров и отдельных выступлений из-за почтенного возраста. Об этом "Газете.Ru" рассказал концертный директор 72-летней артистки Сергей Лавров.
По его словам, ее решения касаются всех стран, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

- Я действительно уговариваю ее выступать, поскольку этого требуют поклонники - приходят миллионы сообщений на почту, в инстаграм и так далее. А что, Пугачева хочет много работать? Вы, наверное, видели, что творилось на "Песне года", когда Ротару вышла. Кто из ее коллег примерно такого возраста ведет полноценную гастрольную жизнь? - отметил Лавров.

Он рассказал, что Ротару отказалась от запланированного на 2021 год тура по Германии и выступления на новогодней ночи в Казахстане, за которое ей предлагали €100 тыс. По словам концертного директора, артистка соглашается выступать только на отдельных мероприятиях в городах, куда легко прилететь. Отвечая на вопрос о творческих планах Ротару, Лавров не смог дать конкретного ответа, но призвал беречь артистов при жизни.

- Все мы люди живые, все мы ходим под богом, под небом, и никто не знает, сколько нам суждено прожить. Если честно, для меня шок был, когда умер Кобзон - я думал, что он никогда не умрет. Он был настолько вечный, на нем выросла куча поколений, на нем поменялась куча президентов. Таких артистов, как Ротару, Олег Табаков, Кобзон - их очень мало, и давайте их беречь! Почему-то мы их любить начинаем, когда они уходят от нас, а ценить надо при жизни. Творчество этих людей коснулось наших родителей, дедушек, бабушек и прабабушек. И сейчас говорить, что этот артист не нужен только потому, что нас разделила граница - неправильно, - считает он.

Споры вокруг Ротару возникли в середине октября, когда стало известно о ее планах посетить Россию в декабре для участия в фестивале "Легенды ретро FM" и съемках итогового концерта "Песня года". В "Песне года" народная артистка СССР выступала с 1973 года, однако в 2018-м отказалась от поездки в Россию из-за введения военного положения на Украине. Ее концертный директор выразил удивление по поводу критики в адрес артистки за отказ поехать в Россию год назад.

- Конечно, мы были удивлены всей этой ситуацией. Артистка никуда не уходила и никуда не возвращалась. В прошлом году в Украине было введено военное положение, мужчины с территории страны не выпускались. У нее два звукорежиссера - мужчины, в балете и в сопровождении - мужчины, как она поедет без них? Поэтому Ротару позвонила Игорю Крутому, который ее пригласил на "Песню года", и извинилась, - цитирует его "Собеседник".

После заявления о возвращении Ротару на российскую сцену некоторые артисты и политические деятели обвинили ее в желании заработать на гастролях в стране, которую она якобы предала.
Концертный директор Ротару, в свою очередь заявил, что артистка финансирует только одну "армию" - своих многочисленных родственников.

- Ротару спонсирует свою семью. У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату. Потом, откуда у нее деньги? Не забывайте, что ей 72 года. Она выступает раз в месяц, и не каждый, за год у нее бывает 10 выступлений. Гонорар у нее €50 тыс., но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы. Вы видели, чтобы Ротару вышла в одном и том же костюме? Она и балету новые покупает, сумасшедшая на эту тему, - рассказал Лавров.

Он отметил, что даже имея большие деньги, артистка бы не стала "спонсировать войну", потому что она является миролюбивым человеком.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576388820
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