Крена нет-2. Замакима Алматы Азербаев перночевал в "Пизанском доме". И его не пизануло...

09:59 15.12.2019

Заместитель акима переночевал в накренившемся доме в Алматы вчера, 12:28 28231 72 Продолжение Жителей накренившейся в Алматы многоэтажки временно переселят Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев переночевал в накренившемся доме в микрорайоне Зердели-6 (бывший Алгабас - прим. автора), передает корреспондент Tengrinews.kz.



Остаться на ночь в накренившемся доме чиновнику предложили сами жители. "Люди беспокоятся, думают, что дом падает. Я их успокаиваю, объясняю, что дом подсел, но сейчас динамики нет, больше не кренится, эвакуация не нужна. Тогда они спросили, остался бы я сам здесь на ночь? Я ответил, что если будет возможность переночевать, то я останусь. Через полчаса люди пришли и сказали, что есть квартира на восьмом этаже, хозяин там один живет. Там и переночевал. Ночь прошла спокойно, без происшествий", - рассказал корреспонденту Мухит Азирбаев.Напомним, жители дома № 179 микрорайона Зердели-6 пожаловались, что их многоэтажка начала крениться. Жильцы написали коллективное письмо акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву.



Они рассказали, что в доме почти не закрываются двери, появились трещины на фасаде, междомовые решетки искривились и отошли от оснований креплений.В акимате после проверки подтвердили, что отклонение действительно есть, но оно незначительное - один сантиметр. Также чиновники обещали укрепить фундамент и выровнять здание. Однако жители пожаловались корреспонденту, что боятся оставаться дома. Отметим, что накренившийся дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по государственной программе "Доступное жилье". Всего в девятиэтажке расположено 72 квартиры.