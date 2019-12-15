 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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После жилетов взбунтовались французские профсоюзы. Что потом? - Э.Лимонов
11:33 15.12.2019

Они-таки домучают своего Макрона, французы, выгонят его. Уж очень он не французский. Уж очень Хлестаков, лощеный и хвастливый...

Я был в Италии, представлял свою шестую по счету книгу на итальянском (или седьмую) потому вынужденно не обращал вашего внимания на Францию. А там бунтуют уже не жилеты, но профсоюзы дорожников.

"После Акта LIII в день годовщины начала движения жилетов, акт LIV был несколько ничтожным и совсем не было акта LV в Париже, это в первый раз после начала движения. Я таким образом не был с желтыми жилетами в эти дни, потому что подумал что почти никто не придет и на акт LVI.

Но я усмотрел на видео после, что их таки пришло почти с тысячу, что не плохо, учитывая сложности с транспортом, связанные со всеобщей забастовкой. Была "дикая манифестация" на Форуме ЛеАлля в центре Парижа. В кортеже можно было услышать множество левых лозунгов, согласно принципу активного меньшинства.
Между тем жилеты были в общем контексте одной большой манифестации, организованной профсоюзами, которая имела место в четверг 5 декабря. В этот день были стычки полиции и "черного блока".

А вот информация от другого моего корреспондента VP, датированная тем же числом 08 декабря:
"Повсюду во Франции происходит мобилизация против пенсионной реформы правительства. Мобилизация установилась и длится, чтобы заставить правительство прогнуться. Работа общественного транспорта была практически прервана в week-end 8 - 9 декабря и будет прервана и в понедельник. Во вторник [17 декабря - ИА REGNUM] состоится новое состязание сил.

Собравшись в субботу, три главных профсоюза дорожников призвали усилить мобилизацию против правительственного проекта "универсальной системы" выхода на пенсию.
Филиппе предложил "универсальный план", согласно которому французов хотят обязать выходить на пенсию в 64 года.

SNCF рекомендовала пассажирам избегать Главных Линий, оценив ситуацию как "очень опасную для безопасности пассажиров."
А теперь вот информация от VP, присланная 12 декабря:
"Между 339 000 и 885 000 персон прошли во вторник 10 декабря по улицам Парижа, протестуя против пенсионной реформы.

На девятый день забастовок на транспорте нет знаков того, что забастовочное движение задыхается.
Но премьер-министр хочет остановить его разрастание и приглашает бастующих обсудить пенсионную реформу.
Эдуар Филипп пригласил профсоюзы и представителей патроната ("патронов" - т. е. руководителей дорожного бизнеса) на "цикл встреч". Он хочет, чтобы эти встречи начались как можно быстрее на грядущей неделе.
"Моя дверь открыта и моя рука протянута", - сказал Филиппе.

"Я готов к дискуссии. ясно что мы должны дискутировать," - ответил генеральный секретарь профсоюза CFDT Лоран Бержер, "но необходимо быть конструктивными, дискутировать не значит позволить ходить по нам."
Они не собираются позволять ходить по ним.
На 17 декабря намечена еще одна всеобщая по всей Франции манифестация.

Кроме того, профсоюзы планируют блокировать поезда в рождественские праздники.
"Блокада будет продолжаться и кончится только в том случае, если правительство возвратится к разумности", - заявили в профсоюзе CGT - Дорожники".
Такие вот дела во Франции. Свято место пусто не бывает. После жилетов встрепенулись, как видим, профсоюзы. Получив, я полагаю, от жилетов заряд революционной энергии. Жилеты передали им эстафету.

Они-таки домучают своего Макрона, французы, выгонят его. (Уж очень он не французский. Уж очень Хлестаков, лощеный и хвастливый, - это мое личное мнение.) Всякий день подтверждается факт наступления эпохи борьбы народов против элит, в данном случае - французского народа против своих премьеров и "патронов".

15 декабря 2019
Эдуард Лимонов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576398780
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