"Академика Сахарова отравили", - уверяет рос-сенаторша Нарусова-Собчак. Сама видела?

11:48 15.12.2019

Вдова Собчака: Академика Сахарова отравили



Вдова первого петербургского мэра Анатолия Собчака Людмила Нарусова рассказала, что смерть нобелевского лауреата Андрея Сахарова якобы была насильственной. Так считал ее муж, рассказала экс-сенатор, опубликовав сенсационную статью Собчака, которая при его жизни так и не увидела свет.



Анатолий Собчак считал, что Сахарова отравили, отчего у него отказало сердце, пишет "МК" со ссылкой на Нарусову. Политик изложил эти подозрения во времена своего изгнания, в Париже в 1998 году. Пост руководителя Петербурга тогда занимал Владимир Яковлев.

По версии Собчака, от Сахарова, который из-за оппозиции властям СССР провел шесть лет в ссылке в Горьком (ныне Нижний Новгород), избавились перед съездом народных депутатов, на котором мог бы состояться политический реванш коммунистов.



Один из создателей советской водородной бомбы академик Сахаров умер 30 лет назад - 14 декабря 1989 года. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Физику было 68 лет.

Добавим, части российских граждан не чужда конспирологическая версия о том, что сам Собчак был отравлен. Экс-мэр Северной столицы умер в 2000 году в Калининградской области от острой сердечной недостаточности. Прокуратура даже возбудила дело об убийстве, но потом от этого предположения отказались.