 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.12.2019
15:50  Президент Туркменистана лично тренирует своих силовиков
15:42  Смерть Абулхаира: за что убили хана Младшего жуза Казахской орды? (история)
15:39  Запретная территория Китая, Уйгурский автономный округ, - путевые заметки
15:38  О девальвации понятия "патриотизм". И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:27  Экс-премьер Турции Давутоглу создал собственную партию - "Партию Будущего"
14:22  Китай отменил планировавшееся повышение пошлин на товары из США
14:12  Умер журналист и бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев

13:23  США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян
12:54  Казахстанцев попросили воздержаться от участия в незаконных митингах. Праздник, однако
12:23  "Помогайки" Казпреза Токаева судорожно опровергают олжас-сулейменовскую идею переименования Алматы
12:17  Таджикско-китайское предприятие вернуло часть "взятых в аренду" земель в Хатлоне
12:09  Олжас Сулейменов уверяет, что Токаев (през) и Сагинтаев (аким) поддержали его идею обратно переименовать Алматы в Алма-Ату
11:48  "Академика Сахарова отравили", - уверяет рос-сенаторша Нарусова-Собчак. Сама видела?
11:33  После жилетов взбунтовались французские профсоюзы. Что потом? - Э.Лимонов
09:59  Крена нет-2. Замакима Алматы Азербаев перночевал в "Пизанском доме". И его не пизануло...
09:28  Матраимовщина. КырМИД обвинил Конгресс США "во вмешательстве в дела Кыргызстана"
08:47  Ротару отказалась от "новогоднего чеса" по Казахстану. Силы у бабульки уже не те..
07:44  Свободу СМИ! Помощник госсекретаря США Уэллс требует от Киргизии отозвать "иски Матраимовых"
00:52  "Какая-то неразбериха". Обвиненный в аферах казгонщик Ардавичус нашелся на "Дакаре-2020"
00:30  "Мисс Мира 2019" тоже избрали негритянку - Тоню с Ямайки
Суббота, 14.12.2019
23:17  Школота бишкекской "Школы Газпрома" вышла на акцию протеста
18:37  От 19 до 29 лет тюрьмы получили участники бунта в Вахдатской колонии Таджикистана
18:23  Старшая дочь Мирзиеева решит судьбу Гульнары Каримовой
17:46  Крена нет! Дурковатый алматинский аким Сагинтаев и его "пизанские" дома
17:40  Нефть России. Сколько можно тырить? - В.Симчера
16:28  Геополитический клубок в Восточном Средиземноморье, - С.Кожемякин
16:19  Минспорта России Колобков получил орден Александра Невского. Прикол?
16:06  Таджикистан. Столкновение культур: уживется ли современное с традиционным? - Х.Хуррамов
15:57  В росправительство вернули старый лапсердак ельцинизма - Волошина
15:46  КырЗаговор. Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы
15:39  Странности Куликовской битвы. Как это было?
15:35  Бой при Икане. 1864 г. Зачем 100 уральских казаков напали на 10 000 узбеков
15:31  От глобального потепления до Исламской революции. Как 1979 год стал переломным в мировой истории
15:17  Бунт Твери против Орды (история)
11:28  "Все мы, казахстанцы". Елбасы и Машкевич вместе празднуют 25-летие компании ERG
11:25  Трамп: первая фаза переговоров с Китаем завершилась успехом
11:21  Очевидцы рассказывают о солдате-герое, который предупредил о нападении на тадж-погранзаставу "Ишкобод"
10:28  Strategist: Япония и ЕС - против китайского проекта "Один пояс - один путь"
10:08  В бывшем президенте Киргизии признали снайпера, - "Къ"
08:04  Президенту Чили объявляют импичмент. Себастьяну Пиньере ставят в вину жестокое подавление протестов
01:00  Смерть Чингисхана: как погиб величайший завоеватель в истории
00:00  Москва и Пекин остаются врагами НАТО. Члены альянса определили будущий путь планеты, - НВО
Пятница, 13.12.2019
22:16  В Казахстане начались аресты оппозиционных активистов. ЕлбаПрезы опасаются беспорядков в День независимости
22:01  Парламент Грузии подвергся фекальной террористической атаке
21:43  17-летняя российская фигуристка - Олимпийская чемпионка Алина Загитова закончила спортивную карьеру
19:23  Убийство или суицид? ТаджГенпрокуратура расследует гибель помощника прокурора Файзабадского района
19:22  Британцы в Ираке: 3500 эпизодов военных преступлений – и ни одного уголовного дела
19:16  Овощи для своих дубайских ресторанов Антон Винер завозит самолетами из Узбекистана
17:22  Алжир выбрал из пяти зол. Армия двигает в президента Теббуна
17:17  ГУАМ прочерчивает коридоры. "Зона свободной торговли" заработает уже в 2020-м
16:34  В Узбекистане будут по-новому определять, какие дома пойдут под снос
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Олжас Сулейменов уверяет, что Токаев (през) и Сагинтаев (аким) поддержали его идею обратно переименовать Алматы в Алма-Ату
12:09 15.12.2019

Токаев поддержал переименование Алматы - Олжас Сулейменов
Известный общественный деятель Олжас Сулейменов готов первым подписать петицию за переименование города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова в вопросе возвращения исторического названия Алматы - Алма-Ата.
В беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан писатель отметил, что многие жители крупнейшего мегаполиса за то, чтобы вернуть прежнее название города.
Интрига в Конституции: 25 лет назад Алма-Ату переименовали в Алматы

- Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей. Если смотреть с точки зрения лингвистики, то для тюркских языков корректнее использовать суффикс "лы", а не "ты". Тогда получается Алмалы, - поделился мнением лидер антиядерного движения "Невада-Семипалатинск".

Сулейменов отметил, готов быть первым, кто подпишет петицию за переименование города. При этом он подчеркнул, что власти не могут принимать единоличное решение по переименованию мегаполиса, эта инициатива должна исходить от народа и быть поддержана казахстанцами.

- Во время встречи с президентом Токаевым мы обсуждали этот вопрос и он поддержал эту инициативу. Но он сказал, что народ должен сам решить. Меня поддержал и аким города Бакытжан Сагинтаев, - добавил Олжас Сулейменов.

Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столицы прежнего названия - Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.
Те, кто против возвращения прежнего имени, отмечают, что любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576400940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  