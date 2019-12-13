Олжас Сулейменов уверяет, что Токаев (през) и Сагинтаев (аким) поддержали его идею обратно переименовать Алматы в Алма-Ату

12:09 15.12.2019

Токаев поддержал переименование Алматы - Олжас Сулейменов

Известный общественный деятель Олжас Сулейменов готов первым подписать петицию за переименование города.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова в вопросе возвращения исторического названия Алматы - Алма-Ата.

В беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан писатель отметил, что многие жители крупнейшего мегаполиса за то, чтобы вернуть прежнее название города.

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- Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей. Если смотреть с точки зрения лингвистики, то для тюркских языков корректнее использовать суффикс "лы", а не "ты". Тогда получается Алмалы, - поделился мнением лидер антиядерного движения "Невада-Семипалатинск".



Сулейменов отметил, готов быть первым, кто подпишет петицию за переименование города. При этом он подчеркнул, что власти не могут принимать единоличное решение по переименованию мегаполиса, эта инициатива должна исходить от народа и быть поддержана казахстанцами.



- Во время встречи с президентом Токаевым мы обсуждали этот вопрос и он поддержал эту инициативу. Но он сказал, что народ должен сам решить. Меня поддержал и аким города Бакытжан Сагинтаев, - добавил Олжас Сулейменов.



Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столицы прежнего названия - Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.

Те, кто против возвращения прежнего имени, отмечают, что любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.