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Таджикско-китайское предприятие вернуло часть "взятых в аренду" земель в Хатлоне
12:17 15.12.2019

Алишер Зарифи

Таджикско-китайское совместное предприятие "Джунтай-Хатлон-Син Силу", которому были отведены в аренду 15 тыс гектаров, отказалось от выращивания хлопчатника на большей части земли.

Огромная территория земли была отведена этой компании в аренду четыре года назад сроком на 49 лет. В 2015 году парламент Таджикистана одобрил документ, согласно которому это совместное предприятие получило право на возделывание хлопчатника в нескольких районах Хатлонской области, которая считается самым крупным сельскохозяйственным регионом страны.
Официальные власти тогда заявили, что целью выделения земельных участков этой компании заключается в том, чтобы повысить производство сельхозпродукции, задействовать бесхозные земли и способствовать экономическому развитию региона. Скорее всего, программы СП не пошли по плану, и 11 декабря этого года представитель "Джунтай-Хатлон-Син Силу" сказал на заседании нижней палаты парламента, что компания возвратила часть земель основным владельцам – районам.
Мухриддин Шералиев так прокомментировал перед депутатами отказ от земли: "Мы заключили с китайцами договор, что в соответствии с достигнутым соглашением им выделяется 15 тыс гектаров земли, а они возделывают на нем хлопчатник, но продвижения в этом направлении не было. Ввиду того, что мы строим в Дангаре крупный текстильный комплекс и необходимо вкладывать в этот объект большие средства, было решено вернуть часть земель районам".

Сад превратится в пустыню?

"Джунтай-Хатлон-Син Силу" является одним из крупных совместных таджикско-китайских предприятий, построившего в Дангаре большую текстильную фабрику, которая способна перерабатывать в год до 25 тыс тонн хлопко-волокна. Этот объект считается одним из крупнейших экономических проектов Китая в Таджикистане.
Представитель "Джунтай-Хатлон-Син Силу" не указал на парламентском заседании, от какой части земли они отказались, но подчеркнул, что на тех землях, где они выращивают хлопчатник, в этом году был получен хороший урожай. Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров спросил: "Какова ваша конечная цель? Мы сами хотим перенять опыт и работать, производить хлопок, или так и будем отдавать земли иностранцам?". На что представитель СП ответил: "Поскольку на сегодняшний день у нас нет финансовых ресурсов для продолжения работ, мы хотим научиться и получать прибыль".

В полемику вступил депутат Саидджафар Усмонзода, который высказал опасение, что китайцы ради получения больших урожаев могут использовать различные химикаты.
По его словам, необходимо уже сейчас задуматься о последствиях такого обращения с землей, насколько эти химикаты безопасны, чтобы через несколько лет не получить взамен пустыню. "Мы часто восхищаемся большими урожаями китайских аграриев, но не задумываемся, как через пять лет отразится на нашем здоровье употребление этих помидоров и огурцов. Какие удобрения они используют на землях, дающих богатый урожай? Необходимо провести исследование этих удобрений, и установить можно ли их использовать? Чтобы не получилось так, что через 10 лет на этом месте образовалась пустыня. Китайцы могут ради повышения урожайности привозить различные удобрения, но что будет потом с землей? Эти удобрения затем через грунтовые воды выводятся в реки, и что будет потом с экологией?".

Шукурджон Зухуров поддержал слова депутата и сказал, что все нюансы этого вопроса сейчас невозможно установить, но если есть необходимость, то парламентский комитет по аграрным вопросам может поехать на место и установить, что за удобрения используются на этих землях.

"Меньше удобрений, чем в советские годы"

Мухриддин Шералиев, представитель компании "Джунтай-Хатлон-Син Силу" в короткой беседе с Радио Озоди сказал, что минеральные удобрения на отведенных для китайцев землях используются в соответствии с нормами и не имеют никаких вредных последствий. "В советские годы на каждый гектар земли использовалось до 1200 кг минеральных удобрений, а сегодня мы используем 700-800 кг этого вида минеральных удобрений на гектар, что укладывается в общепринятые нормы и не наносит вреда", - сказал он.
"Джунтай-Хатлон-Син Силу" - не единственная китайская компания, получившая в Таджикистане в аренду земельные участки. По данным Минсельхоза РТ, компании "Синзян инхай" и "Хай Ли" также получили в аренду на юге Таджикистана свыше 300 гектаров земли сроком на 49 лет и занимаются выращиванием сельхозкультур.

Некоторые эксперты отмечают, что финансовые трудности, отсутствие доступа к высококачественным семенам и новых технологий являются одними из проблем, из-за которых таджикские аграрии не могут конкурировать с китайскими фермерами.

Вопрос о возврате части земель поднялся на фоне того, как депутаты парламента приняли очередной документ об освобождении этого совместного предприятия от уплаты таможенных пошлин на оборудование, необходимое для мелиорации взятых в аренду земель.

Алишер ЗАРИФИ

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576401420
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