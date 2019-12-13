"Помогайки" Казпреза Токаева судорожно опровергают олжас-сулейменовскую идею переименования Алматы

12:23 15.12.2019

Переименование Алматы: слова Сулейменова прокомментировал советник Токаева

Подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан.



Советник Президента Казахстана Ерлан Карин прокомментировал слова известного казахстанского писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о переименовании Алматы, передает Zakon.kz.



- Олжас Сулейменов давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с Президентом, не означает, что Глава государства поддерживает ее, - написал он в Telegram.



Ерлан Карин напомнил, что по мнению Президента необходимо сконцентрироваться на более актуальныx задачаx развития Алматы, о чем он убедительно говорил на заседании актива города 29 октября.



- Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города, - заключил Карин.



Накануне писатель заявил, что многие жители крупнейшего мегаполиса выступают за то, чтобы вернуть прежнее название города.



- Во время встречи с президентом Токаевым мы обсуждали этот вопрос и он поддержал эту инициативу. Но он сказал, что народ должен сам решить. Меня поддержал и аким города Бакытжан Сагинтаев, - сказал Олжас Сулейменов.