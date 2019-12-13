США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян

13:23 15.12.2019

Премьер Армении назвал решение американского Сената победой справедливости



Отношения между США и Турцией, странами, конфликтующими по целому ряду вопросов, могут ухудшиться еще больше. В четверг Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Премьер Армении Никол Пашинян счел закон "эпохальным", отметив: речь идет о "победе справедливости и истины". Между тем в МИД Турции решение американских сенаторов назвали "постыдным примером политизации истории".



Соавторы принятой резолюции - сенатор-демократ Роберт Менендес и республиканец Тед Круз. Согласно документу, власти США должны почтить память погибших армян посредством официального признания геноцида, отвергать попытки ассоциировать правительство страны с отрицанием геноцида армян или любого другого геноцида, способствовать верному восприятию трагических событий конца XIX-начала XX веков.

Роберт Менендес прослезился после принятия документа. "Я благодарен за то, что резолюция была принята, пока некоторые очевидцы геноцида все еще живы",- заявил он. И добавил: настало время, чтобы к законодателям "присоединился и президент США".



Это момент истины, которого мы ждали слишком долго",- заявил, в свою очередь, сенатор-республиканец Тед Круз.

Следует отметить, что Палата представителей Конгресса США 29 октября приняла подавляющим большинством голосов резолюцию №296 - о признании событий 1915–1923 годов в Османской империи геноцидом армян. За резолюцию проголосовали 405 из 435 конгрессменов от двух партий, против лишь 11. После этого республиканцы трижды блокировали проведение аналогичного голосования в Сенате, мотивируя свои действия тем, что принятие подобного документа может нанести серьезный урон отношениям с Турцией. "Я думаю, что мы должны не приукрашивать или переписывать историю, а заниматься нынешними проблемами",- заявлял, в частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм в ноябре.



"Резолюция 150 Сената США - это победа справедливости и правды. От имени армянского народа во всем мире я выражаю глубокую признательность Сенату за этот знаменательный закон. Это дань памяти 1,5 млн жертв первого геноцида XX века и смелый шаг в продвижении программы предотвращения геноцида. #Больше никогда",- написал в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян. В свою очередь, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян поблагодарил авторов резолюции и остальных сенаторов. "Это решение является решающим шагом на пути к справедливости, правде и признанию геноцида армян, это дань памяти жертвам и их достоинству. Мы благодарим сенаторов Роберта Менендеса, Теда Круза и всех членов Сената США",- написал он в Тwitter.



На резолюцию отреагировали и в Турции. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что резолюция американского Сената угрожает будущему двусторонних отношений между Турцией и США. И подчеркнул, что "санкции и угрозы не помешают Турции защищать интересы национальной безопасности".

Принятие Сенатом США резолюции по так называемому геноциду армян - постыдный пример политизации истории,- заявили в МИД Турции.- Однако те, кто использует историю для достижения политических целей, игнорируя при этом факты, никогда не достигнут желаемого".

"Единогласное принятие Сенатом резолюции по признанию геноцида армян - знаковое событие. Вне зависимости от дальнейших шагов Вашингтона следует отметить, что все это стало возможным по причине нового кризиса во взаимоотношениях Вашингтона (шире - НАТО) и Анкары, а также на фоне непрекращающейся лоббистской работы армянских организаций США",- пояснил "Ъ" армянский политолог Джонни Меликян.



С этим мнением согласился также в разговоре с "Ъ" основатель и директор армянского Центра американских исследований Сурен Саркисян. При этом он пояснил: "Принятая резолюция не является законом и не имеет обязательной юридической силы. И хотя обе палаты Конгресса США приняли признающие Геноцид армян резолюции, президент США и официальные лица не обязаны использовать термин "геноцид"".



Айк Халатян, Ереван

"Коммерсантъ" от 13.12.2019