Умер журналист и бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев

14:12 15.12.2019

Журналист, бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев умер в возрасте 90 лет, рассказал "РИА Новости" секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По его словам, журналист умер в ночь на воскресенье.



Михаил Ненашев родился 10 ноября 1929 года. С 1978-го по 1986 год он занимал должность главного редактора газеты "Советская Россия", после чего стал главой Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. В 1989 году он возглавил Гостелерадио, с июля по ноябрь 1991 года руководил Министерством печати и информации СССР.