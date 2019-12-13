Китай отменил планировавшееся повышение пошлин на товары из США

14:22 15.12.2019

Власти Китая временно отложили повышение пошлин на автомобили, запчасти к ним и другие товарные позиции из США. Эти тарифы должны были вступить в силу с 15 декабря, но, как пояснили в Комитете по таможенным сборам и тарифам Госсовета КНР, "изначально запланированное повышение вновь откладывается".



Причины этого решения не уточняются, но, очевидно, оно принято в качестве ответа на аналогичный шаг американской стороны. Ранее президент США Дональд Трамп требовал от Пекина прогресса по двусторонним торговым переговорам, угрожая, что в противном случае с 15 декабря вновь повысит пошлины на продукцию из Поднебесной.



Но, как сообщалось в СМИ, сторонам все же удалось согласовать первую фазу торговой сделки, после чего Вашингтон отменил планировавшееся повышение тарифов.



Игорь Дунаевский