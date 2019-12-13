Экс-премьер Турции Давутоглу создал собственную партию - "Партию Будущего"

14:27 15.12.2019

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу создал политическую партию под названием "Партия будущего". Об этом сообщает газета "Хюрриет".

Несмотря на давление и страх, мы собрались вместе, чтобы создать процветающее будущее для нашей страны. Будущее за народом, будущее за Турцией, - заявил экс-премьер Турции.

Также отмечается, что основателями партии стали 154 человека, многие из которых - известные медийные лица и политики.