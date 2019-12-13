 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запретная территория Китая, Уйгурский автономный округ, - путевые заметки
15:39 15.12.2019

Запретная территория Китая, Уйгурский автономный округ.

Как только я пересек границу с Казахстана в Китай я попал в небольшой городок Хоргос и тут мне сразу все стало понятно.

Граница Хоргоса

В городе все было написано только Китайскими иероглифами, и повсюду были полицейские участки, я только зашел в город и увидел как полиция стоит просто у дороги, у них был стол с какими-то документами, заметив что я иностранец они начали кричать мне на не понятном китайском языке и подзывать к себе, я подошел нечего понимал что они от меня хотят, полицейский взял мой паспорт записали данные с паспорта к себе в журнал я подписался и на этом все, отдали паспорт и показали что я свободный, вот так я познакомился с Уйгурией.

Китай
Уйгурский автономный округ.

Этот автономном район Китайской Народной Республики является самой большой провинцией в Китае, хотя китайское правительство скрывает реальные данные, по статистике тут проживает около 20 миллионов населения, с них сорок два процента уйгуров, и пятьдесят процентов китайцев.

В этой провинции Китая тотальный контроль, при выезде с города или на заезде в город обычно стоят вот такие полицейские police check.

Меня они очень бесили, бывало на таких пунктах пропуска меня допрашивали по сорок минут, спрашивали разное, от куда еду, в какой город направляюсь, сколько времени буду находится в Китае, где жил в том городе от куда еду и где буду жить, и поскольку я передвигался исключительно автостопом то мне было неудобно перед водителями что они меня ждут.

Я сначала подумал что такая ситуация по всему Китаю будет, и зачем я вообще приехал сюда, что-то мне это не нравится, но нет такой контроль только в этом районе Китая, но провинция Уйгурия не маленькая и мне пришлось так ехать порядка 1500 км.

Автомобильные заправки.

Все заправки обмороженные двух метровым забором с колючей проволокой чтобы никто не смог пройти на территорию, зачем это сделано мне не понятно.

Чтобы заправить машину водитель должен высадить всех пассажиров, потом машину обыскивает охрана, нельзя провозить даже воду в бутылке.

Пассажиры выходят и ждут свою машину на выезде с заправки, по-моему это какой-то бред.

И также при входе в жилой комплекс люди проходят небольшой квест, сначала прикладывают свое ID к датчику на воротах, после этого активируется видео камера висящая рядом, нужно посмотреть в камеру и твое лицо сканируется, и только после этого дверь открывается и можно войти к себе домой.

Как все на самом деле.

Все говорят по разному кто-то утверждает что тут идет чуть ли не партизанская война, но я скажу что сейчас ситуация в Уйгурском автономном районе достаточно стабильная, тут с одной стороны, достаточно жестко – все попытки противостоянию властям категорически пресекаются.

А с другой стороны Китайское правительство в последние двадцать лет активно инвестирует в Уйгурский автономный округ – чтобы этот регион развивать.

Полиция в Китае

Про полицию нужно вообще написать отдельную статью, но скажу вкратце что полицейские там, да и в принципе во всем Китае всегда готовы помочь.

Мне неоднократно помогали, то накормят или отель снимут за свой счет, даже билет покупали на поезд, в большинстве случаев хорошие позитивные ребята.

Источник - Мой трип-блог
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576413540
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