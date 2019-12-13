Смерть Абулхаира: за что убили хана Младшего жуза Казахской орды? (история)

15:42 15.12.2019

Смерть Абулхаира: за что убили хана Младшего жуза?



Гибель одного из правителей Казахского ханства рождает множество вопросов. Зачем хан вступил в союз с Россией? Какой была реакция казахской знати на убийство? Чем закончили главные участники этого преступления?



Корреспондент Tengrinews.kz поговорил с известным историком Радиком Темиргалиевым, который рассказал о малоизвестных фактах почти трехсотлетней давности.



Источник вдохновения и сил



Могила Абулхаир-хана находится на стыке современных Актюбинской и Костанайской областей, вблизи Тургайской долины, в 700 километрах от Актобе. В поездке, организованной главой Актюбинской области Ондасыном Уразалиным, принял участие и корреспондент Tengrinews.kz. Жители поселков, расположенных близ могилы хана, рассказывают, что сейчас это место часто посещают паломники. Особенно много среди них бизнесменов и чиновников разного ранга - вплоть до акимов областей.



Так это или нет, нам точно установить не удалось: на момент нашей поездки никого из чиновников возле захоронения мы не нашли. Однако, находясь здесь, действительно испытываешь необычные чувства. Может быть, это связано с отдаленностью от цивилизации: здесь не ловит сотовая связь и нет интернета. Этот факт как раз и помогает окунуться в тот уже далекий от всех нас мир, когда наши сородичи отдавали свои жизни за эти бескрайние степи.



Джунгаров победили сами



И в имперской, и в советской историографии долго господствовало мнение о том, что Абулхаир вступил в переговоры с Россией для защиты от джунгарского нашествия. Однако Радик Темиргалиев считает это мнение заблуждением. По его словам, войну 1723-1730 годов казахи выиграли самостоятельно и только после завершения конфликта Абулхаиром было направлено посольство в Петербург. "Поддержка Российской империи Абулхаиру была нужна для усиления собственной власти и объединения Казахского ханства. По примеру калмыцкого Аюки-хана, получавшего оружие и военную поддержку от России. Однако становление сильного казахского государства не соответствовало интересам России. Не желал этого и генерал-губернатор Оренбурга Иван Неплюев", - подчеркнул Темиргалиев.



Hard power and soft power



Ключевыми персонами, представлявшими тогда интересы Российской империи в регионе, на тот момент являлись двое: дипломат Кутлу-Мухаммед (Алексей) Тевкелев и генерал-губернатор Оренбурга Иван Неплюев, которые противостояли друг другу. Иван Неплюев. Фото:orenpolit.ru Кутлу-Мухаммед в 1731 году принимал первые присяги у казахской элиты. У него сложились очень близкие отношения с Абулхаир-ханом. Если говорить современным языком, то в России просто не было равного Тевкелеву "эксперта по казахам". Но, будучи мусульманином, он никогда не пользовался абсолютным доверием российского двора. После присоединения Южного Урала к Российской империи он оказался в забвении. Неплюев же, с точки зрения Тевкелева, прибыл в Оренбург из Киева уже "на все готовое". Ведь его оппонент к тому времени уже успешно провел длительные переговоры с казахами и построил на границе целый ряд новых населенных пунктов и крепостей. С самого начала Неплюев испортил отношения с Абулхаир-ханом. Не желая его усиления, губернатор демонстративно обделял знаками внимания и уважения хана. Фаворитом Неплюева являлся честолюбивый Барак-султан из Среднего жуза. С Абулхаиром они были соперниками за влияние в Казахском ханстве и по причине личной неприязни ненавидели друг друга. "Абулхаир-хан оказался в глупом положении. Именно он по собственной инициативе установил отношения с Россией, всячески развивал их, а в чести оказались совершенно другие люди. Хан был обижен подобным отношением к себе и начал совершать набеги на Россию", - говорит Радик Джексенбаевич.



Абулхаир и Тевкелев



Ситуация могла выйти из-под контроля. В момент апогея противостояния между Абулхаир-ханом и Неплюевым в Петербурге вспомнили о главном "эксперте по казахам" Тевкелеве, исполнявшем скромные обязанности переводчика в Коллегии иностранных дел. Его срочно командировали в Оренбург. Прибытие Тевкелева на казахско-российскую границу крайне обрадовало хана. В конце июля 1748 года он приехал в Орск, где состоялась целая серия встреч с российским посланником. Хан был готов идти на серьезные уступки, чтобы восстановить отношения с Россией. В свою очередь Тевкелев должен был продавить в верхах интересы Абулхаира, с тем чтобы впредь все отношения с казахами строились через него. "Два друга торжествовали, для них закончилась опала. Наверняка в задушевных разговорах они вместе строили различные планы. Абулхаир, возвращаясь из Орска, даже не счел необходимым заехать в Оренбург, чтобы встретиться с Неплюевым. Хан полагал, что дни его пребывания на посту генерал-губернатора уже сочтены", - говорит ученый. На самом же деле Абулхаир стремительно шел навстречу смерти...



Гибель хана



В письменных документах до сих пор не нашли прямых доказательств, подтверждающих роль Ивана Неплюева как непосредственного организатора убийства Абулхаир-хана. Однако, по мнению историка, свою роль как подстрекатель он, безусловно, сыграл. Отслеживается это даже в официальных письмах генерал-губернатора, адресованных Бараку. Кроме того, в его неофициальных разговорах одной из главных тем являлась проблема Абулхаира. К тому же было понятно, что миротворческий успех миссии Тевкелева наносил урон по репутации самого главного чиновника края. В общем, как считает Радик Темиргалиев, совершенно неслучайно, так как в августе 1748 года на сцене вдруг появляется султан Барак. Во главе большого отряда из нескольких тысяч человек он объявляется на реке Олькейек, которая находилась на территории Абулхаира. У хана было под рукой всего около 150 человек, но, будучи горячим и вспыльчивым, он решил не уклоняться от столкновения. Темиргалиев приводит прямую цитату Абулхаира, сказанную им своим соратникам, предлагавшим избежать боя: "Барак - баба, а кто боится Барака, тот хуже бабы".



Окруженный врагами, старый хан дрался до последнего. Он мог бежать или сложить оружие, но потеря авторитета для него была страшнее гибели. Сначала его ранили копьем, затем разбили голову топором. Один из батыров, а именно Сырымбет, выпрыгнул из седла и стащил хана с коня. После чего спешившийся султан Барак воткнул нож в сердце своего врага.



Барак-султан: изгнание и смерть



Убийца Абулхаир-хана наивно полагал, что устранил главное препятствие на пути к власти и теперь станет самым авторитетным правителем в казахской степи. Однако он столкнулся с крайне негативной реакцией, причем даже в родном Среднем жузе. Так, его осудили такие известные личности, как Казыбек-бий, Кабанбай-батыр, Абылай-султан. В результате Барак-султан был вынужден покинуть Средний жуз и переселиться на территорию Старшего жуза, где поддержку ему оказал Толе-бий. Тем не менее вскоре карма настигла его в городке Карнак (территория современной Туркестанской области - прим. авт.). Барак-султан вместе с сыновьями и соратниками был отравлен на пиру. По одной из версий, это было сделано по приказу джунгарского правителя Цэвана-Дорджи, который таким образом хотел задобрить сыновей Абулхаира. По другой версии, это была месть того же за то, что сын Барак-султана Шыгай вступил в интимную связь с его матерью - невиданный позор для кочевников. Как бы то ни было, Барак оказался умерщвленным и так закончил свой путь. Другого активного участника убийства, Сырымбет-батыра, вместе с семьей жестоко казнил сын Абулхаира Ералы. Причем сделал он это прямо в его родовом ауле.



Был бы жив Бокенбай…



Столь трагической развязки можно было бы избежать, будь в расцвете сил знаменитые батыры – верные соратники Абулхаира. Одним из самых могущественных был батыр Бокенбай из рода табын, спасший в 1731 году от гибели Абулхаира и Тевкелева. Бии и старейшины, разгневанные ходом переговоров о присоединении к России, вынесли смертный приговор обоим, посчитав одного предателем, а другого разведчиком. "Только авторитет Бокенбая не позволил этому случиться. Он перетянул на свою сторону видных людей, принеся на Коране присягу на верность России. Таким образом суд был сорван: никто не хотел иметь во врагах племенное объединение Жетыру", - говорит Радик Темиргалиев. Но в 1742 году Бокенбай-батыр погиб в неравном бою с туркменами. Другой верный соратник Абулхаира и легендарный воитель Есет-батыр уже перешагнул восьмидесятилетний рубеж. "На пенсии" были и другие видные батыры. Другими словами, время этого поколения уже прошло, а смерть Абулхаир-хана стала началом конца независимой казахской государственности того времени...



Асхат Калжанов