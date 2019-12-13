Президент Туркменистана лично тренирует своих силовиков

15:50 15.12.2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел спортивную тренировку для глав силовых ведомств в комплексе Олимпийского городка, сообщает информационное агентство "Золотой век".



В спортивном комплексе Олимпийского городка президент Туркменистана посетил зал для игры в боулинг и провел тренировку в тренажерном зале, выполнив ряд силовых упражнений. На тренировке, по данным "Хроники Туркменистана", присутствовали министр Национальной безопасности, глава МВД, генеральный прокурор, глава таможенной службы и другие чиновники.



"Наша главная цель - это охрана и укрепление здоровья народа, популяризация в обществе здорового образа жизни", - подчеркнул глава Туркменистана. Он отметил, что в развитие массовой физкультуры и спорта, олимпийского движения вкладываются солидные инвестиции.



"Золотой век" отмечает, что Олимпийский городок по всем параметрам отвечает международным стандартам и современным требованиям, предъявляемым к объектам подобного рода. Спортивные комплексы городка оснащены специализированным современным оборудованием.



В 2020 году в Ашхабаде планируют провести чемпионат мира по самбо, а в 2021 году - чемпионат мира по велотреку.





