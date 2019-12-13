 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как 200 калмыцких кавалеристов разбили "Ядовитого гнома" Гитлера
00:02 16.12.2019

В августе 1942 года, получив приказ защищать подступы к занятому немцами небольшому степному поселку Хулхута, чтобы не дать стоящим там частям соединиться с подкреплением, молодой советский офицер Михаил Онгульдушев с горсткой бойцов сам отправился навстречу захватчикам, отчетливо понимая, что прямого столкновения с отрядом регулярных немецких войск он может не пережить.

Гром в степи

Летом 1942 года напряжение на кавказском направлении советско-германского фронта усилилось. Большая часть территории Калмыцкой АССР была захвачена врагом.

Столица республики Элиста пала 12 августа и стала центром, в котором сразу же началось формирование нового удара немецких войск - на Дагестан, Астрахань и далее в Закавказье, а в конце того же месяца немцам удалось захватить самый восточный населенный пункт за всю кампанию - важный узловой поселок Хулхуту. Как отмечено в фундаментальном обзоре военных событий той поры "В годы суровых испытаний. Боевой путь 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии", только усилиями 28-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Герасименко фронт стабилизировался, но немецкий Генштаб принял решение пробиться к стоящим в Хулхуте двум полкам 16-й моторизированной дивизии вермахта и продолжить прорыв к нефтеносным районам Кавказа.

Смертельный рубеж

Единственным препятствием, вставшим на пути победоносного марша противника, стали части 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии и старший лейтенант Михаил Онгульдушев, командир 1-го сабельного эскадрона 292-го кавалерийского полка. В июле 1942 года заместитель командира 110-й кавдивизии Василий Хомутников именно Онгульдушеву, прозванному однополчанами "степным волком", поручил секретную операцию по предупреждению формирующегося контрудара немцев под Хулхутой.

Старший лейтенант должен был во главе нескольких сот всадников скрытно выдвинуться в степь, чтобы отследить перемещения немецких частей и вызвать подкрепление в случае, если разведданные окажутся верны. Выполняя приказ командира, Онгульдушев вместе с бойцами своего эскадрона занял круговую оборону на участке, испещренном бэровскими буграми, просматривая направления на Хулхуту и открытую степь.

Враг у ворот

Как пишет историк Николай Кирсанов в своей работе "В боевом строю народов-братьев", в самую жаркую пору группа армий "А", которой после отстранения фельдмаршала Листа руководил лично Гитлер, начала новое наступление. Рейд на Хулхуту командующий 16-й моторизованной дивизией Готхард Хайнрици по прозвищу "Ядовитый гном" решил поручить начальнику вспомогательного отряда СС Эльчину Дельчееву, происходившему из тех же мест. Свои действия Дельчеев решил сперва обсудить с авторитетными ламами, которых не переставали почитать в Калмыкии и во времена советской власти.

Собранные под Элистой ламы осудили Дельчеева, явившегося на встречу к ним в эсэсовской форме, и напомнили о клятве верности России, данной еще 300 лет назад. Не добившись одобрения старейшин, эсэсовец без лишних разговоров расстрелял 14 лам. Говорят, один из них перед казнью сказал Дельчееву, что душу того вырвет из горла степной волк.

Хватка степного волка

После расправы над ламами гнев объединил бойцов Онгульдушева и местных жителей, тоже взявшихся за оружие. Однако Михаил отчетливо понимал, что никакой энтузиазм не поможет против регулярной армии "Ядовитого гнома", когда она придет на смену кавалерии. Он запросил помощь из Главного штаба, но Хомутников в ответ попросил держаться своими силами - в распоряжении армии не было ни одного лишнего патрона и ни одной лишней винтовки. Тогда Онгульдушев и его бойцы совершили парадоксальный поступок - они атаковали отряды Дельчеева на марше, чтобы рассеять их по степи. Как вспоминали очевидцы, рассказы которых вошли в сборник "В боях за Дон: воспоминания воинов 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии", нескольким отрядам конников под командованием самых быстрых и ловких наездников удалось проникнуть в тыл к Дельчееву и напасть на обоз, в котором передвигались ничего не подозревающие немцы. Бросившись спасать своих хозяев, Дельчеев совершил роковую ошибку - ударами с двух флангов Онгульдушев опрокинул и разметал его части. Но в это время главный удар нанес "Ядовитый гном". Не дожидаясь вестей от Дельчеева, рейд которого был только отвлекающим маневром, Хайнрици отправил к Хулхуте танки. Однако 4 сентября 1942 года уже на подходе к поселку перед ними вырос свежий отряд советских войск, пришедшей на выручку Хулхуте. А позади у немцев вновь появилась калмыцкая конница. Хотя вплоть до 21 сентября взять Хулхуту не удавалось, главное и самое невероятное все-таки произошло: 200 всадников при поддержке местных жителей, действуя между острием немецкого прорыва и окопавшимися в хорошо укрепленном поселке врагами, смогли не только сорвать планы наступления противника, но и создать возможность контрнаступления.

После Хулхуты

Автор этого "степного чуда" Михаил Онгульдушев после победы под Хулхутой прожил чуть меньше года. 1 сентября 1943 года в районе села Чердаклы Сталинской области во время наступления он совершил новый подвиг. Прикрывая свой эскадрон, старший лейтенант огнем станкового пулемета с открытой позиции рассеял атакующего врага и дал нашим войскам укрепиться. Сам Михаил не пережил этот бой.

Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны II степени. А предатель Эльчин Дельчеев после боя под Хулхутой пропал. Говорят, его видели умирающим в степной пыли, и горло его было порвано клыками степного волка.

Виктор Аршанский

Источник - russian7.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576443720
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