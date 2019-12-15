 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Войска США в Афганистане готовы к предвыборному отступлению, - К.Кривошеев
00:22 16.12.2019

Дональд Трамп намерен сократить американский контингент в стране

Как сообщил американский телеканал NBC, на предстоящей неделе президент США Дональд Трамп намерен объявить о выводе из Афганистана 4 тыс. военнослужащих. Его решение не изменило даже то, что 11 декабря члены террористического движения "Талибан" совершили атаку на авиабазу НАТО в Баграме, которую незадолго до этого посетил глава Белого дома. Однако, по словам опрошенных "Ъ" экспертов, Дональд Трамп убежден, что возвращение домой хотя бы части американского контингента станет удачным ходом перед президентскими выборами следующего года.
"Администрация Трампа собирается объявить о выводе примерно 4 тыс. солдат из Афганистана уже на следующей неделе",- передал в воскресенье американский телеканал NBC со ссылкой на три источника, среди которых есть как действующие, так и бывшие чиновники в Вашингтоне. Учитывая, что сейчас в Афганистане находится порядка 12 тыс. американских военнослужащих, если анонсируемый вывод состоится, их останется около 8 тыс.
По словам источников NBC, сокращение будет достигнуто за счет того, что войска будут покидать Афганистан в рамках ротации, но на замену им никто не приедет.

В тот же день спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, выступая на форуме в Дохе, заявил, что Вашингтон ждет от талибов заключения перемирия. "Мы обсуждаем с ними прекращение огня и снижение насилия, мы сделали им предложение, ожидаем ответа",- сказал дипломат.

Установление долгосрочного перемирия действительно позволило бы вести переговоры о выводе войск и политическом будущем Афганистана более уверенно. В течение последнего месяца США успели возобновить переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и вновь объявить в переговорном процессе "короткую паузу". Причиной стала атака на американскую базу Баграм, совершенная 11 декабря - менее чем через две недели после того, как ее посетил президент Трамп. Группа боевиков сначала подорвала автомобиль возле клиники, принадлежащей НАТО, а затем забаррикадировалась внутри, отстреливаясь более девяти часов. Американские военные не пострадали, но были убиты два мирных жителя и около 70 ранены. Кроме того, легкие ранения получили пять грузинских военных.

Примечательно, что сразу после атаки на базу Баграм американский дипломат Залмай Халилзад отправился в Пакистан, который часто называют спонсором движения "Талибан". Там он встретился с министром иностранных дел страны - Шахом Махмудом Куреши и, судя по заявлению Госдепартамента, поблагодарил Исламабад "за поддержку усилий, направленных на снижение насилия, установление перемирия и успешное завершение межафганских переговоров".

По мнению российского эксперта по Афганистану Аркадия Дубнова, господин Халилзад отправился в Пакистан не случайно. "Полагаю, что некоторые фракции внутри ""Талибана"", близкие к Исламабаду, могут вести дело к подрыву переговоров с американцами,- сказал господин Дубнов.- И вероятно, Вашингтону нужно было сделать какой-то жест, чтобы отодвинуть в сторону тех, кто саботирует афганское урегулирование".

Впрочем, как отметил в беседе с "Ъ" эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, ни на какие реальные продвижения в урегулировании ситуации в Афганистане в Вашингтоне уже не рассчитывают. "У американцев нет стратегического видения политики в отношении Афганистана,- сказал эксперт.- Любые их действия следует рассматривать с точки зрения приближающихся президентских выборов. Поэтому они собираются вывести войска вне зависимости от успеха переговоров, о чем уже заявил министр обороны Марк Эспер". Напомним, президентские выборы в США намечены на ноябрь 2020 года.

Рассчитывать на устойчивое перемирие с "Талибаном", по мнению господина Серенко, не стоит. "До тех пор пока в Афганистане будет оставаться хотя бы один американский солдат - джихад против них будет продолжаться. Такова идеология талибов, и изменить ее они не смогут - тем более что в таком случае придется разделять афганские войска и их западных союзников".
Кирилл Кривошеев
"Коммерсантъ" от 15.12.2019,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576444920
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