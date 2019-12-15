 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.12.2019
00:46  Китай ждет рекордов от России. Структура торговли двух стран не меняется, - "НГ"
00:45  Нур-Султан слезам не верит: в Казахстане наказали боевиков-исламистов, - И.Кармазин
00:44  Аравийские союзники Хафтара ждут вмешательства Путина, - И.Субботин
00:22  Войска США в Афганистане готовы к предвыборному отступлению, - К.Кривошеев
Воскресенье, 15.12.2019
15:50  Президент Туркменистана лично тренирует своих силовиков
15:42  Смерть Абулхаира: за что убили хана Младшего жуза Казахской орды? (история)
15:39  Запретная территория Китая, Уйгурский автономный округ, - путевые заметки

15:38  О девальвации понятия "патриотизм". И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:27  Экс-премьер Турции Давутоглу создал собственную партию - "Партию Будущего"
14:22  Китай отменил планировавшееся повышение пошлин на товары из США
14:12  Умер журналист и бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев
13:23  США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян
12:54  Казахстанцев попросили воздержаться от участия в незаконных митингах. Праздник, однако
12:23  "Помогайки" Казпреза Токаева судорожно опровергают олжас-сулейменовскую идею переименования Алматы
12:17  Таджикско-китайское предприятие вернуло часть "взятых в аренду" земель в Хатлоне
12:09  Олжас Сулейменов уверяет, что Токаев (през) и Сагинтаев (аким) поддержали его идею обратно переименовать Алматы в Алма-Ату
11:48  "Академика Сахарова отравили", - уверяет рос-сенаторша Нарусова-Собчак. Сама видела?
11:33  После жилетов взбунтовались французские профсоюзы. Что потом? - Э.Лимонов
09:59  Крена нет-2. Замакима Алматы Азербаев перночевал в "Пизанском доме". И его не пизануло...
09:28  Матраимовщина. КырМИД обвинил Конгресс США "во вмешательстве в дела Кыргызстана"
08:47  Ротару отказалась от "новогоднего чеса" по Казахстану. Силы у бабульки уже не те..
07:44  Свободу СМИ! Помощник госсекретаря США Уэллс требует от Киргизии отозвать "иски Матраимовых"
00:52  "Какая-то неразбериха". Обвиненный в аферах казгонщик Ардавичус нашелся на "Дакаре-2020"
00:30  "Мисс Мира 2019" тоже избрали негритянку - Тоню с Ямайки
Суббота, 14.12.2019
23:17  Школота бишкекской "Школы Газпрома" вышла на акцию протеста
18:37  От 19 до 29 лет тюрьмы получили участники бунта в Вахдатской колонии Таджикистана
18:23  Старшая дочь Мирзиеева решит судьбу Гульнары Каримовой
17:46  Крена нет! Дурковатый алматинский аким Сагинтаев и его "пизанские" дома
17:40  Нефть России. Сколько можно тырить? - В.Симчера
16:28  Геополитический клубок в Восточном Средиземноморье, - С.Кожемякин
16:19  Минспорта России Колобков получил орден Александра Невского. Прикол?
16:06  Таджикистан. Столкновение культур: уживется ли современное с традиционным? - Х.Хуррамов
15:57  В росправительство вернули старый лапсердак ельцинизма - Волошина
15:46  КырЗаговор. Итоги работы госкомиссии по событиям в Кой-Таше: Ответы на главные вопросы
15:39  Странности Куликовской битвы. Как это было?
15:35  Бой при Икане. 1864 г. Зачем 100 уральских казаков напали на 10 000 узбеков
15:31  От глобального потепления до Исламской революции. Как 1979 год стал переломным в мировой истории
15:17  Бунт Твери против Орды (история)
11:28  "Все мы, казахстанцы". Елбасы и Машкевич вместе празднуют 25-летие компании ERG
11:25  Трамп: первая фаза переговоров с Китаем завершилась успехом
11:21  Очевидцы рассказывают о солдате-герое, который предупредил о нападении на тадж-погранзаставу "Ишкобод"
10:28  Strategist: Япония и ЕС - против китайского проекта "Один пояс - один путь"
10:08  В бывшем президенте Киргизии признали снайпера, - "Къ"
08:04  Президенту Чили объявляют импичмент. Себастьяну Пиньере ставят в вину жестокое подавление протестов
01:00  Смерть Чингисхана: как погиб величайший завоеватель в истории
00:00  Москва и Пекин остаются врагами НАТО. Члены альянса определили будущий путь планеты, - НВО
Пятница, 13.12.2019
22:16  В Казахстане начались аресты оппозиционных активистов. ЕлбаПрезы опасаются беспорядков в День независимости
22:01  Парламент Грузии подвергся фекальной террористической атаке
21:43  17-летняя российская фигуристка - Олимпийская чемпионка Алина Загитова закончила спортивную карьеру
19:23  Убийство или суицид? ТаджГенпрокуратура расследует гибель помощника прокурора Файзабадского района
19:22  Британцы в Ираке: 3500 эпизодов военных преступлений – и ни одного уголовного дела
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Аравийские союзники Хафтара ждут вмешательства Путина, - И.Субботин
00:44 16.12.2019

Турция не может начать операцию в Ливии без одобрения России

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
15.12.2019

Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары отправить военных на защиту Триполи.
Готовность Турции ввести войска в Ливию по запросу международно признанного правительства во главе с Фаизом Сараджем обеспокоила страны Персидского залива, поддерживающие противоположную сторону – Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам катарских собеседников "НГ", многое в ответных действиях аравийских столиц будет зависеть от результатов ожидающихся в январе переговоров между президентами РФ и Турции.

Ливийский кризис вошел в число приоритетных тем форума в Дохе. Прибывший в катарскую столицу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары отправить свой контингент в североафриканскую страну, если соответствующий запрос поступит от кабинета министров во главе с Сараджем.
"Россия уже там, в Ливии", – заявил Чавушоглу, отвечая в ходе публичного интервью на вопрос модератора, зачем Турции еще одна военная кампания за рубежом. Шеф турецкой дипломатии уточнил, что на стороне ЛНА выступают сотрудники российской частной военной компании (ЧВК). Правда, ее название он вспомнить так и не смог.

Турецкому министру указали на то, что готовность вторгнуться на север Африки создает конкурентную ситуацию с Россией, которая, согласно распространенному мнению, поддерживает Хафтара. На это шеф турецкой дипломатии заметил, что с Россией могут быть разногласия в некоторых сферах. "Но это не соперничество, – заявил Чавушоглу. – Обе страны (Россия и Турция. – "НГ") – важные акторы в Ливии". Шеф турецкой дипломатии провел параллель с сирийским вооруженным конфликтом, в котором Турция поддерживает оппозиционные структуры, в то время как Россия является гарантом сохранения у власти президента Башара Асада. Несмотря на это, заметил Чавушоглу, Москва и Анкара имеют возможность договариваться.

Ливийский кризис осложняется тем, что на стороне Хафтара выступают Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в то время как их сосед Катар осуждает действия ЛНА и находится в одной связке со своим тактическим партнером, Турцией. Собеседники "НГ" в Катаре пояснили, что готовность Турции направить свой контингент на Север Африки, безусловно, вызвала беспокойство со стороны оппонентов Анкары в Персидском заливе, однако ответные действия они будут предпринимать только после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пройдут в Стамбуле 8 января. Саудовская Аравия и ОАЭ ожидают, что российский лидер сможет предотвратить турецкую интервенцию.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 13 декабря заявил, что политический диалог между Москвой и Анкарой "идет фактически в ежедневном режиме", без каких-либо существенных проблем. "Мы обсуждаем все вопросы, которые, с нашей точки зрения, имеют значение для региональной безопасности. Ливия, как и многие другие партнеры, в эти дни находится в центре политических контактов", – отметил дипломат. "Мы поддерживаем посредническую миссию спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе и эту позицию доводим до всех стран, которые могут сыграть конструктивную роль в урегулировании ливийской проблемы", – пояснил заместитель российского министра.
Клаудия Газзини, бывшая помощница Саламе, выступая в Дохе на панельной дискуссии, посвященной проблеме опосредованных войн в Северной Африке, выразила убеждение, что Совет Безопасности ООН фактически парализован в своих действиях относительно ливийского кризиса. Причиной тому служит позиция некоторых его членов. Это, по ее словам, приводит к тому, что многолетняя проблема решается в действительности силовыми методами. Из ее выступления следует, что прекращение огня в североафриканской стране зависит во многом от тех международных игроков, которые выступают в качестве "спонсоров" Халифы Хафтара. Российская поддержка ливийского фельдмаршала для аналитиков уже стала своего рода аксиомой.

Накануне командующий ЛНА объявил о начале решающей битвы за Триполи. Во время обращения к нации Хафтар, в частности, заявил: "Мы объявляем о начале решающей битвы и наступлении в самое сердце столицы. Триполи, как это было на протяжении истории, вновь станет городом мира, маяком и столицей цивилизации". От своих бойцов военачальник потребовал уважать неприкосновенность гражданских объектов, а также придерживаться норм ведения боевых действий и принципов международного гуманитарного права. Своих противников Хафтар призвал сложить оружие и вернуться к мирной жизни. "Благодаря нашей армии мы вырвем Ливию из лап террора и предателей", – пообещал фельдмаршал, назвав победу неизбежной.

В экспертной среде полагают, что слова Эрдогана о возможной операции в Ливии рассчитаны на то, чтобы между Анкарой и аравийскими столицами начался торг по другим, не относящимся к Ливии международным досье. "Заявления Эрдогана вызвали определенную тревогу у сторонников Халифы Хафтара в регионе, – заявила "НГ" советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. – Насколько мне известно, они изучают этот вопрос и считают, что пока Турция лишь прощупывает обстановку. Они исходят из того, что Эрдоган пустил пробный шар, который, возможно, является приглашением к некоторой региональной торговле. В то же время тревога присутствует, и есть заявления о готовности помочь Хафтару в случае такого развития событий".
Доха

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576446240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды
- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"
- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910
- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса
- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%
- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США
- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  