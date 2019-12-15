Аравийские союзники Хафтара ждут вмешательства Путина, - И.Субботин

00:44 16.12.2019

Турция не может начать операцию в Ливии без одобрения России



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

15.12.2019



Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары отправить военных на защиту Триполи.

Готовность Турции ввести войска в Ливию по запросу международно признанного правительства во главе с Фаизом Сараджем обеспокоила страны Персидского залива, поддерживающие противоположную сторону – Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара. По словам катарских собеседников "НГ", многое в ответных действиях аравийских столиц будет зависеть от результатов ожидающихся в январе переговоров между президентами РФ и Турции.



Ливийский кризис вошел в число приоритетных тем форума в Дохе. Прибывший в катарскую столицу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность Анкары отправить свой контингент в североафриканскую страну, если соответствующий запрос поступит от кабинета министров во главе с Сараджем.

"Россия уже там, в Ливии", – заявил Чавушоглу, отвечая в ходе публичного интервью на вопрос модератора, зачем Турции еще одна военная кампания за рубежом. Шеф турецкой дипломатии уточнил, что на стороне ЛНА выступают сотрудники российской частной военной компании (ЧВК). Правда, ее название он вспомнить так и не смог.



Турецкому министру указали на то, что готовность вторгнуться на север Африки создает конкурентную ситуацию с Россией, которая, согласно распространенному мнению, поддерживает Хафтара. На это шеф турецкой дипломатии заметил, что с Россией могут быть разногласия в некоторых сферах. "Но это не соперничество, – заявил Чавушоглу. – Обе страны (Россия и Турция. – "НГ") – важные акторы в Ливии". Шеф турецкой дипломатии провел параллель с сирийским вооруженным конфликтом, в котором Турция поддерживает оппозиционные структуры, в то время как Россия является гарантом сохранения у власти президента Башара Асада. Несмотря на это, заметил Чавушоглу, Москва и Анкара имеют возможность договариваться.



Ливийский кризис осложняется тем, что на стороне Хафтара выступают Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в то время как их сосед Катар осуждает действия ЛНА и находится в одной связке со своим тактическим партнером, Турцией. Собеседники "НГ" в Катаре пояснили, что готовность Турции направить свой контингент на Север Африки, безусловно, вызвала беспокойство со стороны оппонентов Анкары в Персидском заливе, однако ответные действия они будут предпринимать только после переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые пройдут в Стамбуле 8 января. Саудовская Аравия и ОАЭ ожидают, что российский лидер сможет предотвратить турецкую интервенцию.



Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 13 декабря заявил, что политический диалог между Москвой и Анкарой "идет фактически в ежедневном режиме", без каких-либо существенных проблем. "Мы обсуждаем все вопросы, которые, с нашей точки зрения, имеют значение для региональной безопасности. Ливия, как и многие другие партнеры, в эти дни находится в центре политических контактов", – отметил дипломат. "Мы поддерживаем посредническую миссию спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламе и эту позицию доводим до всех стран, которые могут сыграть конструктивную роль в урегулировании ливийской проблемы", – пояснил заместитель российского министра.

Клаудия Газзини, бывшая помощница Саламе, выступая в Дохе на панельной дискуссии, посвященной проблеме опосредованных войн в Северной Африке, выразила убеждение, что Совет Безопасности ООН фактически парализован в своих действиях относительно ливийского кризиса. Причиной тому служит позиция некоторых его членов. Это, по ее словам, приводит к тому, что многолетняя проблема решается в действительности силовыми методами. Из ее выступления следует, что прекращение огня в североафриканской стране зависит во многом от тех международных игроков, которые выступают в качестве "спонсоров" Халифы Хафтара. Российская поддержка ливийского фельдмаршала для аналитиков уже стала своего рода аксиомой.



Накануне командующий ЛНА объявил о начале решающей битвы за Триполи. Во время обращения к нации Хафтар, в частности, заявил: "Мы объявляем о начале решающей битвы и наступлении в самое сердце столицы. Триполи, как это было на протяжении истории, вновь станет городом мира, маяком и столицей цивилизации". От своих бойцов военачальник потребовал уважать неприкосновенность гражданских объектов, а также придерживаться норм ведения боевых действий и принципов международного гуманитарного права. Своих противников Хафтар призвал сложить оружие и вернуться к мирной жизни. "Благодаря нашей армии мы вырвем Ливию из лап террора и предателей", – пообещал фельдмаршал, назвав победу неизбежной.



В экспертной среде полагают, что слова Эрдогана о возможной операции в Ливии рассчитаны на то, чтобы между Анкарой и аравийскими столицами начался торг по другим, не относящимся к Ливии международным досье. "Заявления Эрдогана вызвали определенную тревогу у сторонников Халифы Хафтара в регионе, – заявила "НГ" советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. – Насколько мне известно, они изучают этот вопрос и считают, что пока Турция лишь прощупывает обстановку. Они исходят из того, что Эрдоган пустил пробный шар, который, возможно, является приглашением к некоторой региональной торговле. В то же время тревога присутствует, и есть заявления о готовности помочь Хафтару в случае такого развития событий".

Доха