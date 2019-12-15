Китай ждет рекордов от России. Структура торговли двух стран не меняется, - "НГ"

00:46 16.12.2019

Анатолий Комраков

15.12.19



Экспорт российского газа значительно увеличит товарооборот с КНР.

Российско-китайский товарооборот растет почти на 3% и достигнет в этом году 110 млрд долл., прогнозируют китайские чиновники. Наша торговля с КНР – это приятное исключение из общемировой тенденции. За три квартала 2019 года объем внешней торговли России со всем миром сократился в долларах почти на 3%. Сокращение внешней торговли – это прямое следствие торговых войн, которые США ведут с Китаем и обещают начать с Европой. Ситуация может улучшиться после согласования условий торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном в конце прошлой недели.



Реализация соглашения с Америкой поможет улучшить среду для ведения бизнеса, а благодаря расширению внутреннего рынка Китая предприятия страны смогут импортировать больше высококачественных, конкурентоспособных товаров и услуг из разных стран, написала китайская "Жэньминь Жибао", комментируя согласование китайской стороной текста первой части торгового соглашения с США. В рамках этих договоренностей в воскресенье Министерство финансов Поднебесной объявило, что Китай отложил введение дополнительных пошлин на автомобили и комплектующие производства США, а также не будет вводить пошлины на часть других товаров, которые должны были вступить в силу 15 декабря.



Если общий объем экспорта-импорта КНР с другими странами снижается, то с Россией он растет. Дополнительный вклад в рост российско-китайской торговли внесет и запущенный недавно газопровод "Сила Сибири". Как пишет китайская пресса, он служит хорошим началом российско-китайских отношений в новую эпоху. Хотя поставки газа по "Силе" начались только в декабре, товарооборот между Китаем и Россией в этом году может достичь рекордных 110 млрд долл. Такой прогноз Министерства коммерции КНР приводит газета "Жэньминь Жибао". Официальный представитель ведомства Гао Фэн сообщил, что с января по ноябрь двусторонний товарооборот уже составил 100,3 млрд, и это на 3,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.



По словам Гао Фэна, структура двусторонней торговли подверглась изменениям в лучшую сторону. Он сообщил, что за 10 месяцев c.г. импорт сельхозпродукции из России вырос на 12,4% в годовом выражении, а экспорт автомобилей из Китая в Россию вырос более чем на 66%. Прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 10,7%.

Товарооборот между Россией и Китаем стабильно растет последние годы: по итогам 2016 года – на 2,2% (69,5 млрд), в 2017 году – на 20,8%, до 84 млрд, а в 2018 году он перевалил важный рубеж, вырос на 27,1% и составил 107 млрд долл.



Рост торговли с КНР, который должен символизировать успех в повороте на Восток, оформлен во вполне социалистический призыв удвоить товарооборот за пятилетку. В ноябре на саммите БРИКС Владимир Путин назвал реалистичной задачей увеличение российско-китайского товарооборота до 200 млрд до 2024 года. Он сообщил, что профильным ведомствам двух стран поручено подготовить план для достижения этой цели.

Несмотря на впечатляющую динамику, товарооборот двух стран, однако, в последние месяцы подвергся замедлению из-за торможения экономики Поднебесной, которая, в свою очередь, уже полтора года находится в состоянии войны пошлин с США.



В третьем квартале 2019 года товарооборот России с Китаем уменьшился на 2,6%, при этом экспорт РФ в Китай уменьшился на 7,2%, а импорт увеличился на 2%.

Как заявляло Главное таможенное управление КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 11 месяцев текущего года сократился на 2,2% в годовом исчислении, до 4,1 трлн долл. Эта цифра, кстати, означает, что доля РФ в общем объеме внешней торговли КНР составляет всего 2,4%, что не мешает России входить в число 10 крупнейших торговых партнеров Китая. По данным таможенной службы РФ, доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в 2018 году увеличилась с 14,9% до 15,7%.



Как следует из доклада китайского таможенного управления, объем экспорта из Китая в Россию в январе–ноябре вырос на 2,7%, до 44,6 млрд, а российский импорт в КНР составил 55,7 млрд, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Эксперты отмечают, что торговле России с Китаем удается противостоять общим тенденциям, она может расти, когда в торговле с другими странами у Поднебесной дела идут плохо, как с их главным партнером – США. Хотя было и так, когда это не срабатывало.



"Стоит напомнить, что в 2019 году объем внешней торговли России в целом сокращается. За первые три квартала объем сократился на 3,4% в денежном выражении, в то же самое время объем российско-китайского товарооборота продолжает демонстрировать рост, за первые 11 месяцев рост составил 3,1%, – сказал "НГ" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.



По словам эксперта, это можно объяснить целым рядом факторов: снижаются взаимные торговые ограничения, благодаря которым Россия начала экспортировать курятину в Китай (рост с 69 тыс. до 60,5 млн в долларовом эквиваленте за девять месяцев), рост экспорта злаков и другой сельхозпродукции, реализация таких совместных проектов, как "Сила Сибири", Тяньваньская АЭС и "Арктик СПГ – 2", а также продолжение замещения европейского импорта китайским.



"Вместе с тем есть и ряд негативных тенденций, – говорит Манкевич. – Россия сокращает импорт текстильной продукции и обуви, постепенно замещая ее продукцией из других азиатских стран, таких как Вьетнам, Малайзия, Пакистан, в денежном выражении сокращается российский экспорт минерального сырья на фоне снижения стоимости нефти".



По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вполне может достичь 110 млрд долл., несмотря на некоторое замедление по итогам третьего квартала, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. "Эта цифра вполне достижима, учитывая, что в 2018 году товарооборот между странами составил 107 млрд, а, например, за восемь месяцев 2019 года он вырос на 4,5% и составил 70,6 млрд. Хотя по итогам третьего квартала товарооборот снизился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сократился экспорт нефти и нефтепродуктов, минерального топлива, массы из древесины, бумаги и картона".



Эксперт напоминает, что сейчас основную долю в товарообороте между странами составляют минеральные продукты – более 70%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – более 7%, продовольствие и сельскохозяйственное сырье – более 6%, машины, оборудование, транспортные средства – более 5%, продукция химической промышленности – более 3%, металлы и изделия из них – более 2%.



По его мнению, ситуация в мировой экономике, усиление конкуренции между странами в любом случае будет влиять на товарооборот между РФ и Китаем. "Рост показателей товарооборота возможен за счет увеличения поставок газа по трубопроводу "Сила Сибири", увеличения доли химической промышленности. В остальном стоит ожидать острой конкурентной борьбы за китайский рынок между США, ЕС, Азией и РФ", – считает Деев. При этом, по мнению эксперта, прогнозировать достижение тех или иных цифр сложно, так как геополитическая ситуация и торговая война между США и Китаем в перспективе будут усиливаться, в результате американское правительство будет планомерно сокращать долю конкурентов (в том числе и РФ) на китайском рынке.



"Важный вклад должен внести газопровод "Сила Сибири": он кроме вклада в рост товарооборота на уровне 1,2 млрд долл. в 2020 году, 2,4 млрд в 2021-м и 3,6 млрд в 2022-м позволит реализовать ряд других проектов, которые также позволят увеличить российский экспорт газохимической продукции уже с большим переделом", – говорит Манкевич.