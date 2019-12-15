 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В старинные медресе Хивы вставляют алюминиевые окна. Реставрация, однакоВ старинные медресе Хивы вставляют алюминиевые окна. Реставрация, однако
00:52 16.12.2019

ВОЗМУЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ ЗАСТАВИЛО ВЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА ДЕМОНТИРОВАТЬ "АРТЫКХОДЖАЕВСКИЕ" РАМЫ ВО ДВОРЦЕ XIX ВЕКА В ХИВЕ

Воскресенье, 15 Декабря 2019

В интернете разразился очередной скандал, связанный с установлением на окнах дворцового комплекса XIX века Таш-Хаули в старинном узбекском городе Хива современных рам с алюминиевыми профилями.

После поднявшейся шумихи конструкции производства компании Akfa демонтировали, а Генеральная прокуратура пообещала заняться расследованием фактов вандализма, сообщили местные СМИ, со ссылкой на Министерство культуры.

Всеобщее возмущение вызвали фотографии "застекленных" окон во дворце хивинского правителя Аллакули-хана, расположенного на территории музея-заповедника Ичан-Кала (т. н. "Внутренний город" в Хиве), мгновенно распространились по всем интернет-группам в соцсетях.

Дворец правителя Хивы Аллакули-хана с алюминиевыми рамами Akfa. Фото Министерства культуры

"Министерство культуры установило, что рамы Akfa были установлены во дворце Таш-Хаули без разрешения Научно-экспертного совета. Документы переданы в прокуратуру, а виновные понесут ответственность за повреждение объекта культурного наследия", - оптимистично заверяет общественность культурное ведомство.

Правда, не уточняя, как такое варварство вообще могло произойти с охраняемым (в том числе ЮНЕСКО) культурно-историческим объектом под носом у Совета по ремонтно-реставрационным работам Департамента культурного наследия при Минкульте. Ведь вредители посягнули на целостность города-музея, получившего в мире почетный статус столицы тюркоязычной культуры еще 17 лет назад!

К слову, 11 глава постановления Кабинета министров РУз от 30 марта 2019 года за № 265 гласит, что проекты сметных работ на любые ремонтно-реставрационные работы, проводимые на объектах культурного наследия, должны проводиться на основе научного заключения Совета Департамента культурного наследия.

Напрашивается вопрос: а в курсе ли происходящего беспредела с установкой рам Akfa глава администрации Ташкента и предприниматель Джахонгир Артыкходжаев, основную долю доходов которого как раз и составляют алюминиевые оконные профили? Любой бизнес хорош?..

Рамы сняты, прокуратура разбирается

Массовые и зачастую незаконные сносы и разрушения, связанные с возведением новых и не всегда оправдывающих себя проектов в Узбекистане, в результате которых разрушаются и повреждаются известные охраняемые объекты наследия из Списка всемирного наследия, находятся в постоянном фокусе внимания Комитета всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО. В июле текущего года, к примеру, узбекистанскую общественность взбудоражил резонансный скандал вокруг объектов всемирного культурного наследия, когда международная организация сообщила, что местные чиновники от культуры скрывают истинное положение дел в области охраны объектов материально-культурного наследия.

Положение дел в Самарканде подверглось серьезной критике на 43-й сессии КВН ЮНЕСКО, состоявшейся текущим летом в Баку. "Самарканд от ЮНЕСКО получил за последние 20 лет около 130 тысяч долларов для сохранения исторического городского ландшафта. Результат от действий властей противоположный: исторический ландшафт под угрозой", - сообщил Комитет всемирного наследия.

Подогрели ситуацию слова министра культуры республики Бахтиера Сайфуллаева, заявившего на встрече с журналистами, что в Самарканде выявлено 40 самовольных застройщиков. "На многих наших объектах (то есть, из Списка всемирного наследия - ред.) работали не реставраторы, а мардикеры" (рабочие-поденщики - ред.), - поведал он.

И подобных примеров с печальными последствиями по стране - десятки…

Что же до инцидента с рамами Akfa в Хиве, остается лишь уповать на принципиальную позицию генпрокуратуры. Впрочем, неутешный для журналистов Kun.uz результат разбирательств, обнародованный надзорным ведомством в недавнем конфликте редакции с временщиком-монополистом Артыкходжаевым, не прибавляет оптимизма по поводу беспристрастности проходящего расследования.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576446720
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