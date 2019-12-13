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Почему не устарело советское кино "Белое солнце пустыни"?
00:56 16.12.2019

Караул усталых: почему "Белое солнце пустыни" любимо зрителями и сегодня

Фильм Владимира Мотыля не сразу понравился публике

Алексей Королев

50 лет назад, 14 декабря 1969 года, зрители (пока, впрочем, избранные - в широкий прокат картина вышла лишь в марте 1970-го) впервые увидели "Белое солнце пустыни", едва ли не самый популярный и любимый фильм, когда-либо снятый на русском языке. Журналист Алексей Королев для "Известий" попробовал разобраться в тайной механике, с помощью которой режиссеру Владимиру Мотылю удалось добиться столь ошеломляющего успеха.

На фронтире

"Первый советский вестерн, или, точнее, истерн" - формулировка, утвержденная еще советскими киноведами, столь же неполна, как и почти любое безапелляционное жанровое определение. Вестерн - конечно, не только остросюжетное кино с лошадьми, кольтами и бескрайними просторами. Вестерн - это в первую очередь кино о фронтире, о границе обитаемого мира и выживании на этой границе.

У Советского Союза тоже был свой фронтир - вся огромная имперская Азия от Прикаспия до Чукотки, - и, разумеется, боевики о советском фронтире снимали задолго до "Белого солнца пустыни". В том числе и вполне выдающиеся вроде "Дороги" (1955) Александра Столпера, действие которой происходит в условном Горном Бадахшане, или снятые в том же году "Следы на снегу" Адольфа Бергункера, где герои гоняют бандитов по заснеженной якутской тундре. Да и басмачей на экраны привел, разумеется, не Мотыль: достаточно вспомнить "Джульбарса" (1935) или "Тринадцать" (1936). Однако отчего-то именно безыскусной до неправдоподобия истории про спасение уставшим от бесконечной войны дембелем брошенного в пустыне бандитского гарема выпало стать эталоном жанра, его непокоренной вершиной и просто очень хорошим, да что там - великим фильмом.

Тому есть несколько объяснений - но самые поверхностные, типичные для кинематографа тут не работают. Владимир Мотыль - крепкий профи, что впоследствии доказал "Звездой пленительного счастья", но вовсе не столп кинорежиссуры. Да, почти все актеры сыграли тут свои лучшие роли - но положа руку на сердце единственным настоящим виртуозом в этой компании был Луспекаев. Фабула и драматические ходы вроде бы тоже не производят сногсшибательного впечатления, диалоги балансируют на грани анекдота: это сейчас "Мне за державу обидно" высекают в граните, а фраза-то, если вдуматься, таким пафосом отдает, что ей едва не перестаешь верить. Отчего же получилось то, что получилось?

Утомленные солнцем

Начать придется все-таки со сценария. Его переписывали многократно, выкидывали целые эпизоды, правили и вставляли вновь. Известно, что писем к Катерине Матвеевне ни в одном из вариантов не было, их придумал Мотыль, чтобы разбавить революционную героику (он же снимал не истерн, а "приключенческий историко-революционный фильм") фольклорным элементом, а сочинил - Марк Захаров.

Но, честное слово, не в фольклоре дело. Давайте просто вспомним персонажей фильма и зададим себе простой вопрос: а где злодей? Где главный движитель любого вестерна, антагонист, на фоне которого так выигрышно смотрится главный герой? Абдулла? Полноте - ну какой он злодей. Так, что называется, не сошлись во взглядах - с Суховым по вопросу эмансипации, с Верещагиным - о границах дозволенного в период всеобщей анархии. Спрятанный в броню подаренного англичанами френча и собственной едкой иронии человек, который, конечно, преступник - но где нам найти ангелов в том времени и месте? Разве Абдулла бессмысленно жесток? Патологически лжив? Разве он предатель? Он ведь, в сущности, даже не басмач, не идейный враг новой власти - просто контрабандист, решающий извлечь свой небольшой гешефт от царящего вокруг бардака.

Вестерн без антигероя? Да разве такое бывает? Бывает - и, что удивительно, в лучших образцах жанра вроде фильма "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне, где, как известно, Хороший вовсе не так уж хорош, Плохой вызывает не меньше сочувствия, чем Хороший, а Злой вообще самый симпатичный персонаж. Неизвестно, видел ли Мотыль фильм Леоне, но совпадение получилось просто поразительным. (Разумеется, настоящий злодей в "Белом солнце" есть - это Джавдет, да вот только он на экране не появляется).

Вторая важная вещь, которая сделала фильм Мотыля шедевром, - фантастически точная интонация нарратива, в первую очередь - нарратива актерского. Действие происходит в 1920 или 1921 году. Окончена тяжелейшая, кровавая война, которая, в общем, шла не с 1918-го даже, а с 1914 года. И единственное чувство, которое объединяет всех героев фильма, - нечеловеческая усталость. Устал от бесконечного сражения Сухов, устал от хаоса и падения государственных институтов Верещагин, невероятно, до обморока устала его жена. Утомлен своей нескончаемой и даже ему самому кажущейся бессмысленной вендеттой Саид. Да и Абдулле уже, в общем, ничего не нужно, ни контрабанды, ни гарема, ни свободы. Среди желтой песчаной пыли несколько смертельно усталых мужчин устраивают свои довольно-таки частные разборки - идеальный, классический ход вестерна, куда более важная его составляющая, нежели все кольты и кони.

Выдержанное, крепкое

Известно, что "Белое солнце пустыни" задумывалось как чисто коммерческая история, финансировалось по остаточному принципу (в тот год все силы советской киноиндустрии были брошены на киноэпопею "Освобождение") и снималось с тем особым разгильдяйством, которое присуще всем проектам, осуществляемым по принципу "с бору по сосенке". На площадке царила анархия, сопровождавшаяся эксцессами алкогольного характера, не только в массовке, но и в эпизодах снималась толпа любителей (например, почти все жены Абдуллы и его нукеры - непрофессиональные актеры), погиб один из каскадеров. Фильм едва не закрыли из-за перерасхода бюджета, и он категорически не понравился в Госкино. Дальше начинаются легенды про Брежнева, который пришел в восторг (а вслед за ним и остальные зрители), но не в Брежневе суть. Знаете, какое место фильм Мотыля занял в советском кинопрокате в 1970 году? Десятое. Уступив не только монструозному "Освобождению" и задорному "Черному тюльпану", но и унылейшему "Послу Советского Союза" и таким произведениям искусства, как "Мазандаранский тигр" иранского производства и пакистанская "Сайха". Более того, в ежегодном опросе журнала "Советский экран" только 4% зрителей назвали "Солнце" лучшим фильмом года - и столько же... худшим.

Ситуация начала меняться уже к концу десятилетия. Нет, товарищ Сухов не поселился на телевизионных экранах, фильм показывали вовсе не часто, правда, песня про госпожу-удачу исправно входила во всевозможные "киноконцерты". Но в 1979 году одному из сценаристов ленты, Рустаму Ибрагимбекову, дали премию Ленинского комсомола за несколько сценариев - в том числе и за "Белое солнце пустыни". Фильм наконец разглядели киноведы, слово "истерн" вошло в оборот. Ну а потом пал Советский Союз и общество быстро устало от отсутствия внятных эстетических ориентиров, на федеральных каналах начался, теперь уже понятно, что вечный, "советский проект", Сухов и Абдулла, Саид и Верещагин замелькали на экранах с частотой рекламных роликов - и неожиданно выяснилось, что Мотыль снял не просто любимое всеми кино, растасканное нацией на цитаты. У него получилась картина, в которой сошлись утраченное ныне ремесленное мастерство, толстенный слой кинематографических и культурных аллюзий, блестящая работа со словом и с актерами, двойное и даже тройное смысловое дно. А что нам дает такой набор ингредиентов. Да ничего особенного - просто шедевр. Может быть, и не лучший фильм, снятый на русском языке, но уж точно - главный.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576446960
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