В Узбекистане прокуроров и военнослужащих СГБ лишили неприкосновенности

09:20 16.12.2019

Теперь прокуроров и военнослужащих СГБ Узбекистана можно будет привлечь к административной ответственности без согласия вышестоящего руководства. Соответствующие поправки в законы одобрил Сенат Олий Мажлиса.

Как сообщили местные СМИ, на 25-м пленарном заседании Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил внесение поправок в некоторые законодательные акты, касающиеся деятельности прокуратуры, Службы государственной безопасности (СГБ) и Национальной гвардии.

В частности, согласно статье 49 (неприкосновенность работника органов прокуратуры закона "О прокуратуре"), сейчас вышестоящий прокурор решает вопрос об ответственности работника прокуратуры за дисциплинарные проступки и административные правонарушения. В новой редакции последний пункт исключен – теперь для привлечения к административной ответственности работника прокуратуры согласие руководства не требуется.

Вместе с тем из статьи 37 (гарантии неприкосновенности военнослужащих СГБ) закона "О Службе государственной безопасности" исключается норма, разрешающая привлекать военнослужащих СГБ к административной ответственности только с согласия председателя СГБ, начальников управлений по Каракалпакстану, областям и Ташкенту.



По мнению сенаторов, данные изменения повысят ответственность органов прокуратуры и сотрудников СГБ.

Что касается военнослужащих Национальной гвардии, то они сохранят неприкосновенность во время прохождения службы. Они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны, заключены под стражу без согласия соответственно прокурора Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Кроме того, на 25-м пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О Национальной гвардии".

Согласно закону, Нацгвардия подчиняется и подотчетна непосредственно президенту. Командующий Национальной гвардией назначается и освобождается от должности главой государства и по статусу приравнивается к министру.