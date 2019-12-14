США готовят к публикации новую стратегию по Центральной Азии

10:03 16.12.2019

Администрация президента США Дональда Трампа готовится опубликовать новую стратегию Вашингтона по Центральной Азии.



Администрация президента США Дональда Трампа готовится опубликовать новую стратегию Вашингтона по Центральной Азии - богатому энергоресурсами региону, за влияние в котором конкурируют Россия и Китай и стабильности которого угрожают боевики из Афганистана, - заявил в пятницу высокопоставленный представитель государственного департамента. В уходящем году США "активизировали" отношения с пятью государствами Центральной Азии, сказал сотрудник Госдепартамента на брифинге 13 декабря после встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

В июле делегация США впервые за последние четыре года побывала в Кыргызстане. В ноябре в государственном департаменте был принят глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. Весной следующего года Госдеп планирует встречи в Вашингтоне с представителями делегаций Таджикистана и Узбекистана для ежегодных консультаций, сообщил американский чиновник.



Расширение дипломатических контактов в США происходит на фоне растущего экономического и политического влияния в Центральной Азии Китая, который стремится оказать давление на эти страны с целью вернуть просителей убежища из Синьцзяна. Из этого региона на северо-западе Китая с 2017 года поступают сообщения о притеснениях этнических меньшинств, в том числе казахов, и принудительной их отправке в "лагеря перевоспитания". Страны Запада осудили политику Пекина в Синьцзяне.

Интерес к Центральной Азии со стороны Вашингтона проявляется также в свете того, что Соединенные Штаты стремятся покинуть Афганистан, куда они ввели войска 18 лет назад. Афганистан граничит с несколькими странами региона.