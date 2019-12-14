Глава "силового" комитета УзбСената Дадаходжаев обозвал УзбППС - "криминальной кормушкой". Вырвалось

11:10 16.12.2019

МВД ответил сенатору, назвавшему ППС "криминальной кормушкой"



В ведомстве напомнили, что никто не имеет права обвинять сотрудников правоохранительных органов в тех или иных проступках без веских на то оснований.



На очередном заседании Комитета сената по обороне и безопасности председатель комитета, сенатор Фаррух Дадаходжаев, останавливаясь на работе дорожно-патрульных постов, заявил, что в большинстве своем они превратились в "криминальные кормушки", по республике действует ряд незаконных постов, и придорожные знаки Stop также чаще всего устанавливаются нелегально.



Как отмечает пресс-служба МВД, подобные "субъективные оценки" уже наблюдались за сенатором Дадаходжаевым: в частности, ранее он говорил, что заправкой автомобилей инспекторов по профилактике и вовсе занимаются пекари.



По последнему замечанию сенатора с официальным комментарием выступил замминистра внутренних дел Азизбек Икрамов, который отметил, что любой, будь и тот, кто на страже народа, в случае если он нарушает закон, будет привлечен к ответственности. При этом Икрамов напомнил, что никто не имеет права обвинять сотрудников правоохранительных органов в каких-либо проступках, не имея на то веских оснований.



Останавливаясь же на обвинениях о незаконной установке знака Stop, Икрамов отметил, что все мероприятия проводятся в соответствии с постановлением Кабмина, а органы внутренних дел при этом лишь являются исполнителями установленного порядка.

В Ташкенте сотрудника патрульно-постовой службы наказали за грубость.



В завершение он также призвал чиновников при даче заявлений средствам массовой информации основываться лишь на четких фактах и ​​избегать неуместных и оскорбительных замечаний.