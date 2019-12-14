 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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14:18  Казахстанская нефть в "белорусском чучхе", - С.Артеменко
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14:14  Усилия и проблемы Сооронбая Жээнбекова. Главные кыргызские события впереди, - С.Чериков
13:52  В КырПарламенте пытаются организовать импичмент спикеру Джумабекову
12:19  Китай создал еще одну гос-нефтяную компанию - отдельную трубопроводную

11:10  Глава "силового" комитета УзбСената Дадаходжаев обозвал УзбППС - "криминальной кормушкой". Вырвалось
10:03  США готовят к публикации новую стратегию по Центральной Азии
09:22  Следователи трясут узбекский ТГЭУ-Нархоз
09:20  В Узбекистане прокуроров и военнослужащих СГБ лишили неприкосновенности
09:07  "Партия будущего" угрожает Эрдогану в настоящем, - Ариф Асалыоглу
09:04  США активизируются на среднеазиатском направлении, - В.Павленко
00:56  Почему не устарело советское кино "Белое солнце пустыни"?
00:52  В старинные медресе Хивы вставляют алюминиевые окна. Реставрация, однако
00:46  Китай ждет рекордов от России. Структура торговли двух стран не меняется, - "НГ"
00:45  Нур-Султан слезам не верит: в Казахстане наказали боевиков-исламистов, - И.Кармазин
00:44  Аравийские союзники Хафтара ждут вмешательства Путина, - И.Субботин
00:22  Войска США в Афганистане готовы к предвыборному отступлению, - К.Кривошеев
00:02  Как 200 калмыцких кавалеристов разбили "Ядовитого гнома" Гитлера
Воскресенье, 15.12.2019
15:50  Аркадаг лично тренит своих силовиков
15:42  Смерть Абулхаира: за что убили хана Младшего жуза Казахской орды? (история)
15:39  Запретная территория Китая, Уйгурский автономный округ, - путевые заметки
15:38  О девальвации понятия "патриотизм". И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 1, - Н.Нуртазина
14:27  Экс-премьер Турции Давутоглу создал собственную партию - "Партию Будущего"
14:22  Китай отменил планировавшееся повышение пошлин на товары из США
14:12  Умер журналист и бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев
13:23  США добавили в конфликт с Турцией геноцид армян
12:54  Казахстанцев попросили воздержаться от участия в незаконных митингах. Праздник, однако
12:23  "Помогайки" Казпреза Токаева судорожно опровергают олжас-сулейменовскую идею переименования Алматы
12:17  Таджикско-китайское предприятие вернуло часть "взятых в аренду" земель в Хатлоне
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11:33  После жилетов взбунтовались французские профсоюзы. Что потом? - Э.Лимонов
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08:47  Ротару отказалась от "новогоднего чеса" по Казахстану. Силы у бабульки уже не те..
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00:52  "Какая-то неразбериха". Обвиненный в аферах казгонщик Ардавичус нашелся на "Дакаре-2020"
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Суббота, 14.12.2019
23:17  Школота бишкекской "Школы Газпрома" вышла на акцию протеста
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18:23  Старшая дочь Мирзиеева решит судьбу Гульнары Каримовой
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17:40  Нефть России. Сколько можно тырить? - В.Симчера
16:28  Геополитический клубок в Восточном Средиземноморье, - С.Кожемякин
16:19  Минспорта России Колобков получил орден Александра Невского. Прикол?
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15:57  В росправительство вернули старый лапсердак ельцинизма - Волошина
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15:39  Странности Куликовской битвы. Как это было?
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Китай создал еще одну гос-нефтяную компанию - отдельную трубопроводную
12:19 16.12.2019

Китай создал национальную нефтегазопроводную компанию в рамках реформы в энергетической сфере. Новая компания будет разделять транспортировку, добычу и продажу нефти и газа, а также открывать транспортировку для сторонних организаций. компания будет управлять большей частью трубопроводной инфраструктуры страны, контролируемой China National Petroleum Corp (CNPC), Sinopec и CNOOC, некоторыми подземными хранилищами природного газа и несколькими СПГ-терминалами. компания будет управлять большей частью трубопроводной инфраструктуры страны, контролируемой China National Petroleum Corp (CNPC), Sinopec и CNOOC, некоторыми подземными хранилищами природного газа и несколькими СПГ-терминалами. SASAC будет иметь долю в 40% в новом предприятии. Оставшаяся часть будет принадлежать трем энергетическим гигантам: 30% CNPC, 20% Sinopec и еще 10% - CNOOC. Планы объединения энергетической трубопроводной сети КНР под контролем одного оператора озвучивались еще в 2014 г. За счет создания данной компании власти Китая стремятся устранить конкуренцию среди различных компаний ТЭК и расширить внутреннюю систему трубопроводов.
- Создание корпоративной системы социального кредита в Китае вызывает беспокойство среди иностранных компаний, ведущих бизнес в стране. Корпоративная система развивается бок о бок с накоплением данных о более чем 1 млрд граждан Китая, что вызывает опасения по поводу усиления государственного контроля. Система объединяет данные разных ведомств, показывающие, соблюдает ли компания сотни правил. система социального кредита будет охватывать все коммерческие организации независимо от их размера. При определении социального рейтинга будут учитываться судебные решения, налоговые отчеты, вопросы охраны окружающей среды, государственное лицензирование, качество продукции, безопасность труда и административные наказания со стороны регуляторов рынка. Компании будут помечены как имеющие отличный, хороший, удовлетворительный или плохой социальный рейтинг, на основании чего правительство будет устанавливать различные степени надзора.
- Китай предписал всем государственным учреждениям и организациям в течение трех лет отказаться от иностранного компьютерного оборудования и программного обеспечения, что может нанести удар по таким компаниям, как HP, Dell и Microsoft. По оценкам аналитиков для выполнения этого предписания потребуется заменить 20-30 млн единиц оборудования, причем крупномасштабная замена начнется в следующем году. Замены будут происходить с темпами 30% в 2020 г., 50% в 2021 г. и 20% в 2022 г. В связи с этим политика получила название "3-5-2". Политика "3-5-2" является частью стремления к использованию государственными учреждениями Китая и операторами критически важной инфраструктуры "безопасных и контролируемых" технологий, как это закреплено в законе о кибербезопасности, принятом в 2017 г.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576487940
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