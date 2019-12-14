Китай создал еще одну гос-нефтяную компанию - отдельную трубопроводную

12:19 16.12.2019

Китай создал национальную нефтегазопроводную компанию в рамках реформы в энергетической сфере. Новая компания будет разделять транспортировку, добычу и продажу нефти и газа, а также открывать транспортировку для сторонних организаций. компания будет управлять большей частью трубопроводной инфраструктуры страны, контролируемой China National Petroleum Corp (CNPC), Sinopec и CNOOC, некоторыми подземными хранилищами природного газа и несколькими СПГ-терминалами. компания будет управлять большей частью трубопроводной инфраструктуры страны, контролируемой China National Petroleum Corp (CNPC), Sinopec и CNOOC, некоторыми подземными хранилищами природного газа и несколькими СПГ-терминалами. SASAC будет иметь долю в 40% в новом предприятии. Оставшаяся часть будет принадлежать трем энергетическим гигантам: 30% CNPC, 20% Sinopec и еще 10% - CNOOC. Планы объединения энергетической трубопроводной сети КНР под контролем одного оператора озвучивались еще в 2014 г. За счет создания данной компании власти Китая стремятся устранить конкуренцию среди различных компаний ТЭК и расширить внутреннюю систему трубопроводов.

- Создание корпоративной системы социального кредита в Китае вызывает беспокойство среди иностранных компаний, ведущих бизнес в стране. Корпоративная система развивается бок о бок с накоплением данных о более чем 1 млрд граждан Китая, что вызывает опасения по поводу усиления государственного контроля. Система объединяет данные разных ведомств, показывающие, соблюдает ли компания сотни правил. система социального кредита будет охватывать все коммерческие организации независимо от их размера. При определении социального рейтинга будут учитываться судебные решения, налоговые отчеты, вопросы охраны окружающей среды, государственное лицензирование, качество продукции, безопасность труда и административные наказания со стороны регуляторов рынка. Компании будут помечены как имеющие отличный, хороший, удовлетворительный или плохой социальный рейтинг, на основании чего правительство будет устанавливать различные степени надзора.

- Китай предписал всем государственным учреждениям и организациям в течение трех лет отказаться от иностранного компьютерного оборудования и программного обеспечения, что может нанести удар по таким компаниям, как HP, Dell и Microsoft. По оценкам аналитиков для выполнения этого предписания потребуется заменить 20-30 млн единиц оборудования, причем крупномасштабная замена начнется в следующем году. Замены будут происходить с темпами 30% в 2020 г., 50% в 2021 г. и 20% в 2022 г. В связи с этим политика получила название "3-5-2". Политика "3-5-2" является частью стремления к использованию государственными учреждениями Китая и операторами критически важной инфраструктуры "безопасных и контролируемых" технологий, как это закреплено в законе о кибербезопасности, принятом в 2017 г.