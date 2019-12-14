 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КырПарламенте пытаются организовать импичмент спикеру Джумабекову
13:52 16.12.2019

Масалиев: Если не будет давления, депутаты поддержат отставку спикера

Если на депутатов не будут оказывать давление, то народные избранники скорее всего поддержат отставку спикера Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК Исхак Масалиев, написавший во фракцию письмо с предложением снять с должности Дастана Джумабекова.

- Если не будет давления на депутатов, мое предложение поддержат. В кулуарах, при личных разговорах многие депутаты выражали солидарность с этой идеей. Но как будет проходить голосование предугадать сложно, - сказал Исхак Масалиев.

По его словам, предложение обсудят на ближайшем заседании фракции "Онугуу прогресс", которое состоится после возвращения в Кыргызстан ее лидера Бакыта Торобаева. Сейчас он сопровождает президента в поезде в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Если, фракция одобрит отставку Дастана Джумабекова, вопрос вынесут на обсуждение палаты. Чтобы спикер покинул должность за это должны проголосовать не менее 80 депутатов.

Отметим, в последнее время Дастан Джумабеков часто становится объектом критики и насмешек из-за промахов во время публичных выступлений.

16 декабря 2019 - Екатерина Улитина

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576493520
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