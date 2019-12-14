"Она кусала, но себя не давала": Юлдуз Усманова о Гульнаре Каримовой (видео)

14:23 16.12.2019

По словам Усмановой, у нее нет обиды на Гульнару Каримову, ведь у нее были и смелые стороны, однако заметила, что государство все же ограбили.



Юлдуз Усманова дала интервью для YouTube-канала Intervyu TV, в котором рассказала о заказной песне для Гульнары Каримовой.



На вопрос журналиста, почему в 2013 году она спела песню "Гулисан", а в 2019-м назвала Каримову воровкой, народная артистка Узбекистана ответила, что данная композиция была записана на заказ.



"Я вам скажу кое-что. Песня "Гулисан" была заказной. Вы можете назвать меня обманщицей, но у меня есть музыканты, спросите у них, до скольки мы писали эту песню - до поздней ночи. Песня была написана на заказ. Разве я могла сказать что-то? Здесь у меня были внуки, дочери. Что бы я сказала? Из страны, где меня выгнали. Я бросила все. Кто смог постоять за меня в то время?



По словам Усмановой, у нее нет обиды на Гульнару Каримову, ведь у нее были и смелые стороны.



"Она кусала, но никому не давала укусить себя. У нее были и такие привычки. Но давайте говорить по факту - государство-то ограбили", - заключили артистка.



Напомним, 12 декабря Юлдуз Усманова отметила свой день рождения и получили много подарков, в числе которых - новенький автомобиль BMW X7.



Видео с торжества выложила сама артистка в своем Instagram. На кадрах видно, как в дом к певице приехало много родственников, друзей и просто знакомых, которые дарили цветы и начинали танцевать уже у входа.





