Умер экс-глава Союза художников Таджикистана Фаррух Ходжаев

15:53 16.12.2019

В Таджикистане ушел из жизни экс-председатель Союза художников Таджикистана, известный в стране художник-график Фаррух Ходжаев



В Душанбе скоропостижно скончался известный таджикский художник и скульптор Фаррух Ходжаев, сообщает Министерство культуры Таджикистана.

В последние годы Ходжаев был деканом факультета изобразительного искусства Таджикского государственного института изобразительного искусства и дизайна.



Руководство Минкультуры и представители искусства и культуры выразили искренние соболезнования родным и близким покойного.



Кроме того, администрация и коллектив Педагогического республиканского колледжа художественного училища имени М. Х. Олимова также выразили глубокую скорбь в связи с кончиной известного таджикского художника.

Ходжаев долгие годы был председателем Союза художников Таджикистана.

Он являлся выпускником художественного училища города Душанбе и Львовского университета полиграфии. Многие известные полотна художника находятся в международных музеях и в частных коллекциях по всему миру.



Ходжаев неоднократно организовывал выставки своих картин в Таджикистане и за рубежом.

Кроме картин маслом и графики, Ходжаев был скульптором, предпочтительно работал с глиной по особой индивидуальной технике. В последние годы у него было много учеников, с которыми он делился своим мастерством.