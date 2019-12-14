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|Умер экс-глава Союза художников Таджикистана Фаррух Ходжаев
15:53 16.12.2019
В Таджикистане ушел из жизни экс-председатель Союза художников Таджикистана, известный в стране художник-график Фаррух Ходжаев
В Душанбе скоропостижно скончался известный таджикский художник и скульптор Фаррух Ходжаев, сообщает Министерство культуры Таджикистана.
В последние годы Ходжаев был деканом факультета изобразительного искусства Таджикского государственного института изобразительного искусства и дизайна.
Руководство Минкультуры и представители искусства и культуры выразили искренние соболезнования родным и близким покойного.
Кроме того, администрация и коллектив Педагогического республиканского колледжа художественного училища имени М. Х. Олимова также выразили глубокую скорбь в связи с кончиной известного таджикского художника.
Ходжаев долгие годы был председателем Союза художников Таджикистана.
Он являлся выпускником художественного училища города Душанбе и Львовского университета полиграфии. Многие известные полотна художника находятся в международных музеях и в частных коллекциях по всему миру.
Ходжаев неоднократно организовывал выставки своих картин в Таджикистане и за рубежом.
Кроме картин маслом и графики, Ходжаев был скульптором, предпочтительно работал с глиной по особой индивидуальной технике. В последние годы у него было много учеников, с которыми он делился своим мастерством.