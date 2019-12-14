Союз добровольцев Донбасса трансформируется в российскую политическую партию

16:26 16.12.2019

Союз добровольцев Донбасса (СДД) займется политикой



Алексей Иванов



Вчера в зале "Жуков" Музея Победы на Поклонной горе состоялся V съезд Союза добровольцев Донбасса. Более 500 делегатов съезда представляли 49 региональных отделений, которые объединяют полтора десятка тысяч членов СДД, принимавших непосредственное участие в защите мирного населения Донбасса от нацистских оккупантов.



"Говоря о целях Союза добровольцев Донбасса, мы прекрасно понимаем, что, в первую очередь, не являемся ветеранской организацией. Мы знаем положение дел в Донбассе сейчас: и независимые республики, и Россия стремятся к миру, и хотят его. Помимо этого - мы отчетливо понимаем, кто наш противник. На мир он не пойдет. Силам, которые стоят за современным марионеточным правительством Украины, не нужен мир, им нужна война с Россией. Поэтому мы прекрасно понимаем, что война так или иначе начнется, причем - в полноценном виде. В данный момент Союз добровольцев Донбасса занимается, помимо прочей деятельности, помощью тем, кто находится на передовой ДНР и ЛНР. И, к сожалению - мы продолжаем осуществлять скорбную миссию по возвращению на Родину погибших - наших с вами боевых товарищей-добровольцев. Мы уверены, что война, к сожалению, вернется в активную фазу. Мы этого не хотим, но должны быть к этому готовы. И Россия, и Русский Мир нуждаются в защите и обороне на самых разных рубежах. Надо быть готовыми в любой момент, что наши противники - и в самой России, и за ее пределами - попытаются перевести все в иную, еще более враждебную нам фазу. На сегодняшний день Союз добровольцев Донбасса является одной из немногих организаций, готовых противостоять этому влиянию. Дело служения Отечеству, борьба за его целостность, и самое главное - битва за Россию - еще только начались. Самые главные наши сражения - впереди. Мы все здесь русские добровольцы. Добровольчество - это феномен, который проходит "красной нитью" через всю русскую историю. Поэтому нужно понимать, что наше дело не будет завершено никогда. России всегда будут требоваться добровольцы, которые в любую минуту готовы встать на защиту интересов российского государства и русского народа", - сказал председатель правления СДД Александр Бородай (первый глава Совета министров ДНР, Герой Донецкой Народной Республики).



Зачитано поздравительное письмо делегатам съезда от главы Республики Крым Сергея Аксенова.

В работе закрытой части съезда участвовали помощник Президента РФ Владислав Сурков и другие представители органов государственной власти Российской Федерации.

Военкор Семен Пегов (автор проекта War Gonzo) сообщает: "Сурков заявил, что не видит серьезной разницы между командами Порошенко и Зеленского. Именно так помощник президента прокомментировал итоги Нормандской встречи в кулуарах 5-го съезда добровольцев Донбасса, который прошел накануне. Сурков по традиции посетил закрытую часть мероприятия, организованного первым премьером ДНР и главой СДД Александром Бородаем. На съезде присутствовали как бывшие, так и действующие боевые командиры донбасских республик. Разговор на заседании был откровенным, самые острые темы при участии помощника президента обсуждались за закрытыми для журналистов дверями. Добровольцев и ветеранов конфликта на Донбассе, естественно, интересовала дальнейшая судьба региона в контексте прошедшей нормандской встречи. Всем присутствующим в очередной раз было сказано, что никто "сливать Донбасс" не собирается, а в случае обострения ситуации - потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах".



"У нас есть конкретные предложения, наработки и планы. Мы не хотели касаться политики, но политика все больше и больше начинает касаться нас. Мы видим существенную активизацию в стране деструктивных сил. Все либеральное крыло настроено очень деструктивно по отношении к тому, что они сами называют "этой страной". Мы принципиально создавали Союз, как неполитическую организацию, объединяющую людей на принципах общерусского патриотизма, лояльности власти и президенту, а также конкретного участия в событиях на Донбассе. Но мы должны быть готовы к более активному участию в политической жизни. Нам придется заявить о себе, как о субъекте политики. Это не наша инициатива. Мы просто реагируем на ситуацию, когда из России хотят сделать колонию", - отметил Бородай в интервью корреспонденту РИА "Победа РФ".

"Ранее взятый курс на игнорирование внутренней повестки требует корректировки. Мы не являемся полноценным участником внутренних политических процессов, так как наш враг - внешний. Но у него достаточно сторонников внутри государства. Считаю целесообразным участие наших сторонников в местных выборах", – сказал председатель Совета командиров СДД Андрей Пинчук (создатель и первый глава МГБ ДНР, Герой Донецкой Народной Республики, первый проректор МГТУ "Станкин", полковник запаса ФСБ России).