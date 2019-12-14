Мирзиеев поручил "усилить систему защиты журналистов"

20:29 16.12.2019

Президент поручил усилить систему защиты журналистов

Президент Узбекистана поручил проработать вопрос об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление, а также усилить систему защиты журналистов от незаконных действий или решений государственных органов и должностных лиц.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, "направленное на обеспечение верховенства Конституции и Закона", сообщил в своем Telegram-канале директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Комил Алламжонов.

По словам главы АИМК, в постановлении агентству поручен ряд задач. В частности:



проработать вопрос об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление;

в целях повышения прозрачности и общественного контроля в судебной системе подготовить проект решения пленума Верховного суда об участии журналистов и граждан в открытых судебных процессах, организации эффективной работы пресс-секретарей и веб-сайтов судов;

в отношении печатных изданий, учредителями которых являются госорганы, и которые находятся в сложной ситуации, будет разработан проект постановления правительства, направленный на совершенствование деятельности СМИ, модернизацию системы выплат заработной платы сотрудникам редакций, а также развитие веб-сайтов печатных изданий;

разработать проект закона "О телерадиовещании" и изменения для их внесения в закон "О средствах массовой информации". В частности, планируется упростить процесс лицензирования теле- и радиовещательных станций, а также усилить систему защиты журналистов от незаконных действий или решений государственных органов и должностных лиц.



Кроме того, агентство должно разработать дополнительные меры по содействию открытости деятельности всех государственных органов Узбекистана и их взаимодействию со средствами массовой информации.

"Это постановление и предусмотренные им меры станут важным и эффективным шагом на пути обеспечения верховенства закона, свободы слова и печати в нашей стране, выведя их на новый уровень. Агентство гарантирует своевременное и качественное выполнение поставленных перед ним задач", - заверил Комил Алламжонов.

Ранее президент Шавкат Мирзиеев неоднократно говорил о необходимости адекватного диалога чиновников с журналистами и блогерами.



"Из-за того, что на критические материалы не дается своевременной, объективной, обоснованной реакции, среди людей появляются разные домыслы и споры, - сказал глава государства на совещании в конце ноября. - Самое неприятное в том, что отдельные руководители вместо того, чтобы предупреждать такие ситуации, которые могут вызывать противоречия среди общественности, усугубляют проблему своим высокомерием, напыщенностью".

Тогда президент призвал руководителей не забывать об ответственности за имидж государственного органа, находить выход из ситуации сдержанно и уравновешенно, принимая решения, основанные только на законе.