В Кыргызстане запретили разведку и добычу урана и тория. А как же углий и нефтяний?..

20:40 16.12.2019

16 декабря 2019, Бишкек - , Анастасия МОКРЕНКО



Сооронбай Жээнбеков подписал закон о запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений. Об этом сообщила его пресс-служба.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября.



"Целью закона является защита здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также радиационной и экологической безопасности в Кыргызстане", - говорится в документе.

Законом также не допускается ввоз в Кыргызстан ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.

Закон вступит в силу через 15 дней со дня официального опубликования.